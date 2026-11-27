Lãnh đạo Tập đoàn Gia Định thông tin tới các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn về kết quả hoạt động của Tập đoàn

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Gia Định, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đối với Tập đoàn. Đồng thời khẳng định: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, cùng quyết tâm cao của Tập đoàn, Dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 đến nay đã cơ bản hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1, và từng bước đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn

Lãnh đạo tập đoàn cũng thông tin thêm về các hoạt động khác của tập đoàn. Theo đó, Tập đoàn đang đẩy mạnh triển khai các cụm công nghiệp tại xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án này hiện đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan nhà máy sản xuất của Tập đoàn

Cùng đó, tập đoàn cũng đang triển khai có hiệu quả các dự án trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo; sản xuất da giày xuất khẩu và các lĩnh vực cho thuê nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ logistics, dự án nhà ở...

Về phương hướng trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn Gia Định nhấn mạnh: Tập đoàn sẽ tập trung tối đa nguồn nhân lực và trang thiết bị để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, phấn đấu lấp đầy cụm công nghiệp trong năm 2027.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan nhà máy sản xuất của Tập đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chúc mừng những kết quả tích cực mà tập đoàn đã đạt được trong năm qua. Đồng chí thông tin tới lãnh đạo tập đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan nhà máy sản xuất của Tập đoàn

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Lạng Sơn xác định phát triển công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng và luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Lạng Sơn thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước đối với các dự án đáp ứng điều kiện theo quy định. Bên cạnh chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh luôn nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan nhà máy sản xuất của Tập đoàn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Gia Định tiếp tục tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, chú trọng thu hút, mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp đến với Lạng Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Lạng Sơn”, tỉnh luôn coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành, là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn

Trong chương trình làm việc, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã tham quan các nhà máy sản xuất tại cụm công nghiệp do Tập đoàn Gia Định đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh