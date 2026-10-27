Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với một số cơ quan của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo nhanh tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao trong 10 tháng đầu năm 2026.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Công Thương, trong 10 tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản tăng trưởng ổn định; cả tỉnh có 6/12 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thương mại biên giới qua địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm...

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nhanh tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao trong 10 tháng đầu năm 2026

Đối với Sở Xây dựng, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 3/4 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông được triển khai đồng bộ; khởi công 25/25 công trình cầu, 47/47 công trình đường; hoàn thành 1 cầu, cứng hóa 29,6 km đường xã và 71,5 km đường thôn, ngõ xóm…

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, công tác quản lý, điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu đạt kết quả tích cực, hiệu suất thông quan trung bình khoảng 1.850 xe/ngày; lượng xe xuất nhập khẩu hàng hoá tăng 14,5% so với cùng kỳ; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tăng 9,5% so với cùng kỳ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; nêu một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ của 3 cơ quan.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: phát triển điện gió; tiến độ phát triển các khu, cụm công nghiệp (CCN); phân khu quy hoạch; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và môi trường các dự án; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn chậm... Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phải tập trung cao độ, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kịch bản tăng trưởng được UBND tỉnh giao; chủ động nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, xác định rõ giải pháp tháo gỡ, nhất là đối với những nhiệm vụ có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng quý IV và cả năm 2026.

Trong đó, Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng truyền tải điện, đặc biệt là việc xác định phương án đầu tư Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn 1 và đường dây 220kV Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ; đảm bảo minh bạch khi thực hiện xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào các khu CCN; theo dõi sát sao tình hình cung ứng, lưu thông và dự trữ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo nguồn cung xăng dầu...

Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, xây dựng nhà ở xã hội; rà soát tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ, phát triển giao thông nông thôn; phối hợp với Sở Công Thương rà soát tình hình nguồn cung, nhu cầu, giá vật liệu xây dựng trên địa bàn...

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các khu, CCN khác; rà soát tiến độ xây dựng khu thương mại tự do; nâng cao năng lực thông quan, phát triển dịch vụ logistics...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Lãnh đạo 3 cơ quan cần đánh giá chi tiết về khả năng thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng lĩnh vực thuộc ngành quản lý để kịp thời đề xuất giải pháp bổ sung đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành quản lý và báo cáo UBND tỉnh khi có biến động ảnh hưởng lớn đến kịch bản tăng trưởng.