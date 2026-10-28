Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác JICA.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của JICA trong trao đổi chuyên môn và khảo sát thực địa tại hồ Nậm Pồ, xã Nà Bủng và hồ Ma Thì Hồ, xã Na Sang. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác JICA.

Tỉnh Điện Biên hiện có trên 400.000ha đất nông nghiệp, nhưng diện tích được tưới chủ động mới đạt khoảng 25.000ha, chiếm gần 6,3%. Mùa khô kéo dài từ 5 - 6 tháng, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Theo đề xuất, dự án gồm 4 hồ chứa với tổng dung tích 22,4 triệu m³ và hệ thống tuyến ống tự chảy liên vùng dài 434km. Công trình dự kiến cung cấp nước tưới cho 17.760ha đất nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển đổi khoảng 17.500ha sang trồng mắc ca, cà phê Arabica, đồng thời bảo đảm nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 40.000 người tại 6 xã đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác JICA trao đổi các nội dung về dự án tại buổi làm việc.

Để thúc đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và quy mô dự án theo khuyến nghị của JICA, hướng tới đáp ứng tiêu chí dự án môi trường nhóm B. Tỉnh đang hoàn thiện các nội dung liên quan đến nguồn nước khu vực biên giới, an toàn pháp lý quốc tế và thủ tục đầu tư. Song song với đó, Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhất là mắc ca và cà phê; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án.

UBND tỉnh đề nghị JICA hỗ trợ hoàn thiện thủ tục vay vốn, báo cáo kết quả khảo sát với các cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn và phối hợp thẩm định dự án. Tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ nguồn vốn đối ứng, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả vốn vay ODA của JICA.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Ikeda Hiroyuki, Trưởng đại diện cấp cao Văn phòng JICA tại Việt Nam, cảm ơn tỉnh Điện Biên đã phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ khảo sát và nghiên cứu dự án. Ông Ikeda Hiroyuki đề nghị tỉnh tiếp tục bổ sung dữ liệu về hệ thống hồ chứa, kết quả hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản và hiệu quả chuyển đổi cây trồng để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Đại diện JICA đánh giá dự án có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Điện Biên, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục và nội dung chuyên môn theo lộ trình.