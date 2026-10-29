Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các xã khu vực Lộc Bình

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo 7 xã khu vực Lộc Bình và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị thực hiện và tổ chức khám sức khỏe đợt 1 theo kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp giữa UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được triển khai tích cực nhằm phục vụ việc tổng hợp kết quả khám sức khỏe; tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID...

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 23/10, tỷ lệ số người được khám sức khoẻ tại 7 xã đạt 52,12%. Trong đó, xã Thống Nhất đạt 67,56%; Na Dương đạt 54,77%; Mẫu Sơn đạt 54,64%; Lộc Bình đạt 52,22%; Lợi Bác đạt 44,54%; Xuân Dương đạt 41,32%; Khuất Xá đạt 37,14%.

Các xã cũng đã tổng hợp có 12.884 người cao tuổi, khuyết tật và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, sống tại vùng khó khăn. Trong số đó có 1.950 người đã khám sức khỏe từ nguồn ngân sách nhà nước cấp đợt 1; 2.486 người khám từ các chương trình, dự án khác; 2.620 người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, còn lại chưa khám…

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, các xã đã đạt những kết quả nhất định. Nổi bật như xã Na Dương có 58,14% dân số được tạo lập sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID; xã Lộc Bình có tỷ lệ người được tích hợp bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID đạt 58,8%, số người được cập nhật sổ sức khoẻ điện tử đạt 48,87%...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc và tạo lập, cập nhật sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID. Đồng thời thảo luận làm rõ tiến độ rà soát, lập danh sách người chưa khám; đối chiếu dữ liệu khám, chữa bệnh để cập nhật thông tin, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng; bố trí nhân lực, thiết bị, lịch khám tại từng địa bàn…

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc, tạo lập, cập nhật sổ sức khoẻ điện tử cho người dân; đảm bảo tất cả người dân đều được đi khám; bố trí tổ công tác để kết hợp khám sức khoẻ với tạo lập, cập nhật sổ sức khoẻ điện tử.

Cùng với đó, các đồng chí thuộc Tổ công tác số 5 theo Quyết định số 829-QĐ/TU ngày 7/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách, theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ xã, phường) trực tiếp làm việc với các xã được giao phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa bàn, nhiệm vụ có nguy cơ chậm; phối hợp với cơ quan liên quan thống nhất danh sách, nội dung chuyên môn, số người đã khám, số người chưa khám và việc cập nhật dữ liệu…

Đoàn công tác thăm hỏi cán bộ y tế, người dân khám bệnh trên địa bàn xã Lộc Bình

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi cán bộ y tế và người dân tham gia khám bệnh tại xã Lộc Bình.