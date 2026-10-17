Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm phía Đông

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm

Lãnh đạo UBND tỉnh đã kiểm tra dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm; dự án Cầu Văn Thánh; dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.

Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm

Dự án Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, (phường Phan Thiết) có tổng mức đầu tư hơn 486 tỷ đồng. Đến nay, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đã tổ chức kiểm đếm 72/344 hồ sơ thông báo thu hồi đất, chuyển 58 hồ sơ đến UBND phường Phan Thiết để xem xét pháp lý nguồn gốc đất.

Toàn dự án dự kiến thu hồi đất, giải tỏa và bố trí tái định cư cho 567 hộ; trong đó có 137 lô đất nền và 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra dự án Cầu Văn Thánh

Đối với dự án Cầu Văn Thánh (tại phường Bình Thuận, phường Tiến Thành) có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, được khởi công cuối năm 2022 và được gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2026.

Hiện trạng cầu Văn Thánh

Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 66% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành các trụ cầu, mố M1 và M2, đúc xong 114/114 dầm cầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành phê duyệt phương án đối với 39/39 hồ sơ. Diện tích mặt bằng được bàn giao đạt khoảng 92%. Tuy nhiên, tại phường Bình Thuận vẫn còn 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc

Dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 12 km. Công trình có ý nghĩa kết nối trung tâm đô thị Phan Thiết với các đầu mối giao thông quan trọng, trong đó có đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đồng thời tạo điều kiện khai thác quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy phát triển đô thị và logistics.

Đường Lê Duẩn

Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn thành khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; các thủ tục thẩm tra, thẩm định đang được tiếp tục thực hiện. Chủ đầu tư phấn đấu khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra dự án Chung cư sông Cà Ty

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng kiểm tra thực tế dự án Chung cư sông Cà Ty; Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT719B, đoạn Phan Thiết - Kê Gà và Dự án đường trục ven biển ĐT719B, đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Hiện trạng căn phòng trong chung cư sông Cà Ty

Dự án Chung cư sông Cà Ty (tại phường Bình Thuận) đang được đơn vị thi công triển khai 5/6 khối chung cư, gồm A1, A2, B1, B2 và C1, cùng các hạng mục phụ trợ trên phần diện tích mặt bằng sạch do Nhà nước quản lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra dự án ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Dự án ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng, chiều dài 25,61 km. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đạt khoảng 85%, tương đương 21,73 km; khối lượng thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng.

Hiện trạng dự án ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Dự án ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải có tổng mức đầu tư hơn 663 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,4 km. Công tác phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 98,5%. Tuy nhiên, khối lượng thi công mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Hiện trạng dự án ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ và kế hoạch thực hiện, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công.

Đơn vị thi công đang thi công dự án ĐT719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải

Các chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tập trung thi công tại những vị trí đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ được giao, góp phần sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.