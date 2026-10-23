Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai hai dự án khu đô thị tại xã Chi Lăng

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ cũ

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ do Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm nhà đầu tư, có quy mô khoảng 48,1 ha, trong đó diện tích thực hiện GPMB là 40,9 ha. Đến ngày 22/10/2026, dự án đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 36,67/40,9 ha thuộc phạm vi thực hiện giải GPMB, đạt 89,65%. Hiện còn 83 trường hợp chưa thu hồi đất với diện tích 4,23 ha. Sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết, diện tích dự kiến còn phải thu hồi giảm xuống khoảng 3,23 ha, liên quan 67 trường hợp.

Về thi công, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành công tác san nền trên phần diện tích được giao. Tuy nhiên, khu tái định cư dự án hiện chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 42 trường hợp. Công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hoàn thiện hồ sơ phương án xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ cũ

Đối với Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng và Công ty cổ phần Tập đoàn BGI làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 19,82 ha, trong đó diện tích GPMB là 16,8 ha, tổng vốn đầu tư gần 675 tỷ đồng. Đến ngày 22/10/2026, dự án đã được bàn giao 14,11/16,8 ha mặt bằng, đạt 83,99%; còn 2,69 ha chưa bàn giao, liên quan 69 trường hợp chưa thu hồi đất.

Trên phần diện tích có mặt bằng, nhà đầu tư đang triển khai các hạng mục san nền, hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư. Trong đó, khối lượng san nền đạt 97%, hạ tầng kỹ thuật đạt 16,5%; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng lõi đạt khoảng 60%. Tổng giá trị thực hiện đạt hơn 192 tỷ đồng, tương đương 28,5% tổng vốn đầu tư.

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, đến nay, nhà đầu tư đã nộp 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất, chưa hoàn thành khoản tiền còn phải nộp theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tiến độ triển khai cả hai dự án còn chậm so với yêu cầu và các nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao.

Nhà thầu huy động máy móc thi công dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ cũ

Tại buổi kiểm tra, đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hai dự án, tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, đất đai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; huy động nguồn lực thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; nguồn cung vật liệu xây dựng và việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trao đổi về tình hình GPMB các dự án

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND xã Chi Lăng và các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đối với Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện, nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chậm nhất trong tháng 10/2026; UBND xã Chi Lăng xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, ưu tiên triển khai thi công khu tái định cư ngay trong tháng 11/2026. Đồng thời, nhà đầu tư bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí bồi thường, GPMB; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Đối với Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, đồng chí yêu cầu UBND xã Chi Lăng tập trung hoàn thành việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 11/2026; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026. Chủ đầu tư chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh thi công san nền trên phần diện tích đã được bàn giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh để đề xuất làm việc trực tiếp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về phương án vị trí, quy mô nút giao đường bộ vượt đường sắt; Sở Công Thương và Công an tỉnh rà soát kỹ các quy định pháp lý, tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng phục vụ dự án; các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp liên ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư.