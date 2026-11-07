Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Đông Kinh

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đồng chí Đoàn Thanh Sơn (áo trắng) tiến độ GPMB dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được khởi công vào tháng 8/2025. Đến nay, tại dự án đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm 209/209 hộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 115/209 hộ (đạt tỷ lệ 55%); diện tích mặt bằng bàn giao đạt khoảng 15,48/28,7ha (đạt tỷ lệ 54%).

Nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các hạng mục: san nền, móng nhà thi đấu đa năng, đào móng nhà tập luyện thể thao; trong đó, san nền được hơn 12 ha; hạng mục nhà thi đấu đa năng đã thi công xong phần ép cọc, đào móng, dầm móng và lắp đặt cốt thép cột…

Công nhân xây dựng các hạng mục thuộc dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh

Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh có 271 trường hợp bị ảnh hưởng (diện tích trên 176.400 m²). Đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã đo đạc, kiểm đếm 126/271 trường hợp (đạt 46,5%, tương ứng 26,3% diện tích). UBND phường Đông Kinh đã phê duyệt phương án bồi thường 6 đợt cho 36 hộ với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng (diện tích hơn 13.000 m²); trong đó 24/36 hộ đã nhận trên 6 tỷ đồng và bàn giao 5.790 m² mặt bằng (đạt 3,3% diện tích dự án).

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư các dự án và các đơn vị liên quan đã báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công các hạng mục, công trình. Đồng thời, các đơn vị làm rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, ảnh hưởng đến tiến độ của 2 dự án…

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại hiện trường dự án Khu đô thị mới Đông Kinh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư các dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc thực chất, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tại 2 dự án.

Đối với dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị tập trung lực lượng hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, lập và niêm yết phương án bồi thường; phấn đấu hoàn thành 100% việc trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án trong tháng 11/2026.

Máy móc được huy động để thi công các hạng mục tại dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh

UBND phường Đông Kinh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường GPMB; phấn đấu hoàn thành 100% việc phê duyệt phương án bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án trong tháng 12/2026; tiếp tục đối thoại, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng và di chuyển phần mộ ra khỏi phạm vi dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên diện tích đã được bàn giao, đẩy nhanh tiến độ thi công san nền, thi công móng nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao; tập trung, chỉ đạo nhà thầu thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo mặt bằng thi công xây dựng vị trí nhà ở vận động viên.

Công ty Điện lực Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành các trình tự, thủ tục và tổ chức di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, đường nước) trong phạm vi dự án, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công tổng thể, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12/2026.

Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB tại dự án Khu đô thị mới Đông Kinh

Đối với dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND phường Đông Kinh chỉ đạo toàn diện công tác GPMB, phân công rõ người, rõ việc, xác định rõ số hộ có nhu cầu tái định cư; tăng cường đối thoại tạo đồng thuận, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ. UBND phường Đông Kinh hoàn thành dứt điểm công tác GPMB vị trí nhà ở xã hội số 1 thuộc phạm vi dự án trong tháng 11/2026.

Đối với vị trí nhà ở xã hội số 2 thuộc phạm vi dự án, giao UBND phường Đông Kinh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ đã đủ điều kiện, hoàn thành trong tháng 11; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các hộ đã đủ điều kiện, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xác minh nguồn gốc đất; rà soát chi tiết từng hồ sơ, chỉ rõ tiến độ, trách nhiệm từng cá nhân. Sở Xây dựng định kỳ hằng tuần báo cáo UBND tỉnh tiến độ chi tiết, chỉ rõ các nhiệm vụ chậm trễ, trách nhiệm tổ chức, cá nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền, rà soát, bám nắm, phối hợp xác định các vị trí ưu tiên GPMB và bảo đảm kịp thời kinh phí bồi thường, tái định cư; các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai và chính sách bồi thường thuộc thẩm quyền, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.