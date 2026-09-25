Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Đông Kinh

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh; Phan Hồng Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ tại dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn

Các phương tiện, máy móc thi công các hạng mục tại dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án Khu đô thị mới Mai Pha có tổng diện tích thu hồi hơn 91,73 ha với tổng số 603 gia đình, cá nhân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND phường Đông Kinh đã tổ chức 3 cuộc phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và lắng nghe ý kiến từ các hộ dân với sự tham gia của 323 lượt gia đình, cá nhân. Đơn vị cũng đã ban hành 222 thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 14,17 ha.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra

Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã ban hành các kế hoạch triển khai về việc thực hiện đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi. Đến nay đã có 160 gia đình, cá nhân phối hợp kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn có tổng diện tích thực hiện là 24,51 ha, tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến 543 gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư.

Đến nay, chủ đầu tư đã được bàn giao 5.830,8 m² đất để thực hiện thi công (tương đương 2,38%). Hiện nay, nhà thầu đang tổ chức 5 mũi thi công, hoàn thành đổ 390/1.091 cấu kiện hào kỹ thuật, lắp đặt 108/953 đốt cống thoát nước… Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 6,3/197 tỷ đồng tương, đương 3,19% giá trị hợp đồng.

Quá trình triển khai các dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm, đặc biệt là các công trình liên quan trong phạm vi thi công.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo tiến độ GPMB các dự án

Đại diện chủ đầu tư dự án báo cáo khó khăn, vướng mắc tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Đông Kinh báo cáo, làm rõ từng nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh công tác GPMB, kiểm đếm, lập và hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng…

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Đây là các dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ yếu liên quan đến công tác GPMB.

Đồng chí yêu cầu: Đối với dự án Khu đô thị mới Mai Pha, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND phường Đông Kinh tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung thực hiện công tác GPMB, nhất là đối với các khu vực ưu tiên. Trên cơ sở tuyên truyền, vận động, nếu các hộ dân đồng thuận, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức bàn giao mặt bằng khu vực xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành xong trước ngày 21/10/2026. Trường hợp các hộ dân chưa đồng thuận, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện các bước theo quy định, phấn đấu bàn giao mặt bằng xong trước ngày 25/11/2026.

Đối với dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và UBND phường Đông Kinh phối hợp rà soát từng hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân từng trường hợp còn vướng mắc để có giải pháp xử lý cụ thể và thực hiện theo đúng quy trình, tối ưu thời gian giải quyết.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền phường Đông Kinh tiếp tục thực hiện duy trì giao ban hằng tuần về tiến độ thực hiện dự án, trong đó xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò trong công tác GPMB, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án. Qua đó sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.