Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thủy điện Tràng Định 2

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế dự án Thủy điện Tràng Định 2

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án Thủy điện Tràng Định 2 tại buổi kiểm tra

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 110kV trên địa bàn xã Thụy Hùng và xã Na Sầm cơ bản hoàn thành. Còn khu vực lòng hồ tại xã Quốc Việt, sau khi các mốc giải phóng mặt bằng khu vực xóm Bản Tao bị cuốn trôi do ảnh hưởng của mưa lũ, nhà đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đo đạc, kiểm đếm để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với 55 hộ bị ảnh hưởng.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục của dự án Thủy điện Tràng Định 2

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai dự án Thủy điện Tràng Định 2 vẫn còn tồn tại. Đến thời điểm cuối tháng 9/2026, nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ đo đạc, trích đo địa chính, trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính khu vực lòng hồ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ (tại xã Quốc Việt và xã Kháng Chiến). Một số nội dung liên quan đến thiệt hại phát sinh trong quá trình thi công chưa được giải quyết dứt điểm. Việc phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu của nhà đầu tư còn chậm…

Lãnh đạo Sở Công Thương trao đổi một số nội dung liên quan tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đại diện nhà đầu tư dự án Thủy điện Tràng Định 2, lãnh đạo các xã có dự án triển khai trên địa bàn đã trao đổi, làm rõ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai dự án theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh; làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án…

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phê bình nhà đầu tư trong việc chậm thực hiện các công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, chính quyền 2 xã Quốc Việt và Kháng Chiến, nhà đầu tư tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và các công việc được giao theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh

Trong đó, nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với chính quyền các xã liên quan đến dự án, trước ngày 15/10 phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; tập trung toàn lực, bố trí đủ kinh phí để cùng với chính quyền các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thuê đất đối với phần diện tích còn lại (hơn 5,5 ha) theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Thủy điện Tràng Định 2 đang được triển khai thi công

Đồng chí nhấn mạnh, UBND 2 xã Quốc Việt và Kháng Chiến chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trước ngày 15/10. Các xã có dự án triển khai trên địa bàn phải xây dựng báo cáo tiến độ GPMB theo tuần và gửi UBND tỉnh để theo dõi.

Giao các sở, ngành của tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo sát và thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư để đảm bảo tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch đề ra; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến dự án.