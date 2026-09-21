Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội các xã Xuân Trường, Khánh Xuân, Huy Giáp, Ca Thành và Sơn Lộ

Tham dự có lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, sạt lở đất và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các xã chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương duy trì diện tích gieo trồng các cây chủ lực, bước đầu phát huy hiệu quả một số mô hình liên kết sản xuất như trúc sào, dâu tằm, lúa nếp hương, hồi…

Xã Xuân Trường gieo trồng 1.003 ha ngô, đạt 100% kế hoạch (KH), năng suất khoảng 27 tạ/ha, sản lượng ước 2.708,1 tấn; lúa mùa thực hiện 240 ha, đạt 100% KH, năng suất ước 40 tạ/ha, sản lượng khoảng 960 tấn. Xã trồng 800 cây sa mộc, 2.000 cây hồi và 500 cây quế. Thu ngân sách đạt hơn 951 triệu đồng, bằng 288,32% dự toán giao.

Xã Ca Thành đến nay đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,05 tỷ đồng, bằng 340,37% dự toán giao. Tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn hơn 20,55 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân hơn 5,08 tỷ đồng, đạt 73,78% KH.

Tại xã Huy Giáp, công tác bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường; địa phương tập trung ngăn chặn tình trạng phát rừng đầu nguồn làm nương rẫy, vận chuyển gỗ trái phép. Diện tích dong riềng đạt 94,4 ha, vượt KH đề ra. Triển khai dự án ứng phó khẩn cấp và phục hồi sau hậu quả bão số 10 và số 11 năm 2025, hỗ trợ 335 hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách với mức 4 triệu đồng/hộ.

Đối với xã Khánh Xuân, một trong những khó khăn hiện nay là hạ tầng điện lưới quốc gia. Toàn xã mới có 7/10 xóm được sử dụng điện lưới quốc gia, với 591/1.186 hộ được sử dụng điện, đạt khoảng 49,8%.

Xã Sơn Lộ xác định phát triển cây dược liệu là một trong những hướng phát triển kinh tế có tiềm năng với các loại cây như quế, hồi, sa nhân. Xã rà soát diện tích trồng quế của các hộ tham gia dự án với tổng diện tích hơn 35 ha. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ và truyền thông y tế được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã gặp khó khăn trong giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên đàn gia súc còn diễn biến phức tạp; hạ tầng giao thông, điện, nước, nhất là tại các khu vực khó khăn còn hạn chế; việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới còn nhiều thách thức...

Các xã kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là công trình nước sạch, giao thông, điện lưới quốc gia, cơ sở vật chất; lồng ghép các nguồn lực để thực hiện đầu tư công; tăng cường thu gom, xử lý rác thải và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng quy hoạch xã, xây dựng tuyến du lịch mới, kết nối tuyến giao thông kết nối liên vùng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về đất đai, đầu tư công, chuyển đổi số; xem xét các vấn đề về biên chế, chính sách tiền lương, hỗ trợ sinh hoạt phí, nhà công vụ đối với cán bộ, công chức ở xa địa phương; tăng cường nhân lực cho trạm y tế xã, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ yêu cầu UBND các xã: Ca Thành, Huy Giáp, Khánh Xuân, Sơn Lộ, Xuân Trường tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các nhiệm vụ tăng trưởng hai con số. Về thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, đề nghị các xã tổ chức rà soát cụ thể; đối với các chỉ tiêu tăng trưởng đã đăng ký với tỉnh phải xác định rõ hiện trạng, phần việc đã thực hiện, khối lượng còn thiếu và giải pháp hoàn thành trong những tháng cuối năm.

Yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác. Các xã phải nắm chắc hiện trạng sử dụng đất, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích chưa được cấp, đất quy hoạch, đất ở và quỹ đất có khả năng triển khai các dự án, từ đó, chủ động xây dựng KH phát triển phù hợp. Tập trung thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Đẩy nhanh dự án khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, phải triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Đề nghị các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của ngành chuyên môn, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là phát triển kinh tế rừng; rà soát các nhiệm vụ về trồng trọt, chăn nuôi và những nội dung đã đăng ký để điều chỉnh KH, tổ chức thực hiện sát thực tế.

Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn; bảo đảm chế độ được chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu hoặc bỏ sót chính sách. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, nhất là các lĩnh vực còn thiếu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ các xã, bảo đảm chất lượng khám và hoàn thành chỉ tiêu theo đúng tiến độ.

Đối với kiến nghị của địa phương, yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà Trường Mầm non Xuân Trường.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà học sinh Trường Mầm non Xuân Trường, chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, đầy ý nghĩa và bổ ích; động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Đoàn công tác khảo sát địa điểm xây dựng trường nội trú liên cấp tại xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường.