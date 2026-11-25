Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Green Garden tại phường Đông Kinh

Dự án Khu đô thị Green Garden do Công ty TNHH Phát triển đô thị Yên Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.240 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 37,44 ha, ảnh hưởng đến 106 gia đình, cá nhân và 2 tổ chức. Trong phạm vi thực hiện dự án có 162 ngôi mộ cần di chuyển để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Về tiến độ GPMB, tính đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 99/106 hộ, diện tích 33,42 ha (đạt 95,56%); đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đối với 66 hộ gia đình, cá nhân (diện tích 25,40 ha) với tổng số tiền hơn 35,7 tỷ đồng, trong đó có 62 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 1 hộ nhận tiền tạm tính và 1 hộ đã thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất. Tính đến nay, tại dự án cũng hoàn thành di chuyển 103/162 ngôi mộ, đạt 63,58%.

Đại diện nhà đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thi công dự án Khu đô thị Green Garden với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hiện nay, chủ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh thực hiện giao đất, cho thuê đất 2 đợt với tổng diện tích 22,6 ha.

Về tiến độ thi công xây dựng, nhà đầu tư đã triển khai thi công hoàn thành trên 40% phạm vi diện tích đất đã được giao. Trong đó, đang triển khai thi công 46 căn xây thô hoàn thiện mặt ngoài (đạt khoảng 63%); thi công hoàn thành cơ bản nút giao của dự án với Quốc lộ 1 phía bên trái tuyến; thi công trạm xử lý nước thải phần xây lắp (đạt 50%); hoàn thành thi công, lắp đặt trạm biến áp số 1 và trạm biến áp số 7...

Đại diện nhà đầu tư dự án nêu khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, chủ yếu liên quan đến công tác GPMB, xác định nguồn gốc và quyền sở hữu đất đai, di chuyển các ngôi mộ; đặc biệt là việc áp dụng chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với các trường hợp bị thu hồi dưới 30% diện tích đất...

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà đầu tư đã báo cáo, làm rõ kết quả thực hiện công tác GPMB, tiến độ thi công các hạng mục, công trình thuộc dự án. Đồng thời, các đơn vị cũng nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác GPMB; đồng thời đánh giá cao việc nhà đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, tiến độ một số nội dung vẫn chậm, công tác phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Đông Kinh khẩn trương ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp đã hoàn thành thẩm định (trong ngày 25/11); đối với các hộ còn lại, tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan, hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt phương án theo quy định.

Đối với các trường hợp đã hoàn thành kiểm đếm, lập phương án bồi thường nhưng chưa trình phê duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thẩm định, xác định rõ thời hạn xử lý từng trường hợp, bảo đảm tiến độ phê duyệt phương án theo kế hoạch; với các hộ chưa hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, các cơ quan tập trung phối hợp thực hiện và lập phương án bồi thường theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ GPMB.

Đồng chí cũng chỉ đạo UBND phường Đông Kinh tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện di chuyển mộ ra khỏi phạm vi dự án; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát, thống nhất trách nhiệm, phương án xử lý đối với tài sản của Công ty Cổ phần Non Nước, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động triển khai, giải quyết các phần việc thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành từng phần việc, bảo đảm công tác GPMB và thi công dự án được triển khai đúng kế hoạch.