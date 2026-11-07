Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ về mặt bằng tại gói thầu EC04 tuyến nhánh Tân Thanh, Cốc Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng đường gom tại khu vực xã Nhân Lý thuộc gói thầu EC03 dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Kinh báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng đường gom và nút giao IC04 thuộc gói thầu EC02 dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 11/2026, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đạt 6.936/8.544 tỷ đồng tương đương 81,19% theo hợp đồng. Hiện nhà đầu tư và các nhà thầu đang đào đắp đến cao độ thiết kế tại khu vực Km3 - Km4 thuộc gói thầu EC01; tập trung hoàn thiện nền đường thuộc gói thầu EC04 nhánh Tân Thanh, Cốc Nam và triển khai thi công các vị trí đường gom trên toàn tuyến.

Về công tác giải phóng mặt bằng dự án, trên tuyến chính và nhánh kết nối cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đạt 100% diện tích. Hiện UBND các xã, phường; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tập trung lập phương án bồi thường các vị trí đường gom và diện tích bổ sung nút giao IC 04 tại khu vực phường Đông Kinh. Tuy nhiên tiến độ rất chậm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhà đầu tư và đơn vị thi công báo cáo với đoàn công tác về tình hình thi công nút giao IC04

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng các vị trí đường gom

Đối với tình hình thực hiện các nội dung kết luận của UBND tỉnh liên quan đến công tác thi công, giải ngân, giải phóng mặt bằng dự án, đến nay các cơ quan đơn vị đã thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, đối với nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng còn một số nội dung chưa hoàn thành theo yêu cầu tiến độ đề ra.

Thảo luận tại cuộc kiểm tra, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo chi tiết về kế hoạch triển khai thi công, khả năng và nhu cầu giải ngân những tháng còn lại, phấn đấu đến hết năm 2026 cơ bản hoàn thành dự án.

Cùng với đó, nhà đầu tư, nhà thầu thi công cũng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đơn vị thi công tháo gỡ vướng mắc về vật liệu đá các loại phục vụ xây lắp các hạng mục dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng nút giao IC04 và các vị trí đường gom nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường và đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm mặt bằng trước ngày 20/11/2026. Cùng đó, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường chính thức và chi trả đối với phần còn lại của phương án bồi thường tạm tính đã thực hiện trước đó.

Về phía UBND các xã, phường cũng đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bổ sung nhân lực cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc để đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường đối với các vị trí đường gom, nút giao IC 04.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc kiểm tra

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận các đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh có chuyển biến, nhưng công tác phối hợp giữa UBND các xã, phường với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và khu vực Cao Lộc để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đường gom, nút giao còn rất chậm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành về công tác giải phóng mặt bằng đường gom và nút giao IC 04.

Đối với công tác thi công, giải ngân vốn đã phân bổ, bổ sung trong 6 tháng cuối năm và giải quyết tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cục bộ tại dự án, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư, các nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết; xác định rõ về nhu cầu đối với từng loại vật liệu xây dựng phục vụ dự án từ nay đến cuối năm gửi UBND tỉnh và Sở Công Thương xem xét giải quyết ngay trong tuần tới.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường bám sát hiện trường, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.