Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem bản đồ GPMB đoạn tuyến qua xã Hoàng Văn Thụ

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đến nay, các đơn vị đã bàn giao 609,33 ha mặt bằng cho doanh nghiệp dự án tổ chức thi công. Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, các nhà thầu đã huy động 2.466 nhân sự, 1.017 máy móc, thiết bị, triển khai 118 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị thực hiện đạt trên 6.807 tỷ đồng, tương đương 79,68% giá trị hợp đồng.

Hiện các nhà thầu tiếp tục thi công kết cấu mặt đường, hoàn thiện cầu, hầm chui dân sinh, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo đạt trên 1.577 tỷ đồng, tương đương đạt 52,46% kế hoạch vốn bố trí trong năm.

Nhà thầu thi công đoạn tuyến qua địa bàn xã Đồng Đăng

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, hiện còn 6 hộ dân tại xã Đồng Đăng và phường Kỳ Lừa chưa di dời nhà ở; 6 hộ tại xã Đồng Đăng chưa bàn giao phần mặt bằng bổ sung theo thiết kế kỹ thuật. Đối với các hạng mục đường gom, toàn tuyến còn 47 vị trí chưa được bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, một số công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, hệ thống viễn thông, cấp nước chưa hoàn thành di dời. Nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá các loại và nhựa đường còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773 ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện, tuy nhiên một số nội dung vẫn chậm tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chi trả kinh phí bồi thường và hoàn thiện kế hoạch thi công các hạng mục còn lại.

Các đơn vị báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tình hình thi công tuyến cao tốc đoạn Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Tại các vị trí kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường và doanh nghiệp dự án đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật và cung ứng vật liệu xây dựng.

Các đơn vị cũng báo cáo rõ tình hình, tiến độ kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả kinh phí cho các hộ dân; công tác bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng các tuyến đường gom, đường ngang và nút giao IC04; phương án bảo đảm nguồn vật liệu nhằm đáp ứng công tác thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình GPMB dự án tại xã Nhân Lý

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương xã Nhân Lý đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, xã Hoàng Văn Thụ đã quyết liệt triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời chỉ rõ xã Đồng Đăng và phường Đông Kinh, Kỳ Lừa chưa hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ yêu cầu.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 773/TB-VP, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bảo đảm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/10/2026.

Đối với những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, giải quyết xong trước ngày 15/10/2026.

Đồng chí nhấn mạnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường cần tăng cường phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc sử dụng đất và chi trả kinh phí bồi thường cho người dân. Đồng thời, quan tâm xem xét, kịp thời giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng, không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.