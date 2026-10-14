Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra sản xuất lúa mùa và kiểm tra thực địa Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Quất Lâm

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vùng lúa hữu cơ sinh thái của Công ty TNHH Toản Xuân tại xã Giao Minh.

Vụ mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 120.758ha, trong đó khu vực phía Nam tỉnh là 66.700 ha, khu vực phía Bắc tỉnh 24.450 ha… Tính đến ngày 14/10, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được 70.000 ha, bằng 60% tổng diện tích lúa mùa của tỉnh. Một số địa phương có tiến độ thu hoạch lúa mùa nhanh và cơ bản hoàn thành như: Bình Sơn, Bình Mỹ, Bình An, Nam Xang, Bắc Lý, Bình Lục, Vĩnh Trụ, Minh Tân, Vụ Bản, Hiển Khánh; phường Nguyễn Úy, Kim Thanh, Lê Hồ, Trường Thi, Mỹ Lộc…

Đồng chí Doãn Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch cơ bản cây màu hè thu. Đồng thời trồng được 4.300 ha cây rau màu vụ đông, trong đó có 820 ha ngô và rau màu các loại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra sản xuất lúa mùa tại xã Giao Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã kiểm tra vùng sản xuất lúa hữu cơ của Công ty TNHH Toản Xuân. Mô hình được thực hiện tại thôn Hà Nam, xã Giao Minh với quy mô 39,3 ha. Toàn bộ diện tích lúa của mô hình được gieo cấy "đồng trà, đồng giống" (bằng giống ST25). Dự kiến đến ngày 24/10 sẽ cho thu hoạch, năng suất dự kiến ước đạt khoảng 160-180 kg/sào.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra vùng lúa hữu cơ sinh thái của Công ty TNHH Toản Xuân, tại xã Giao Minh.

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ của Công ty TNHH Toản Xuân trong vụ mùa năm 2026 tiếp tục cho thấy hướng đi tích cực trong phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững. Việc không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, ưu tiên các giải pháp sinh học và cải tạo đất góp phần bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng, nâng cao chất lượng lúa hàng hoá.

Sản xuất theo quy trình hữu cơ còn giúp Công ty kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào, tạo cơ sở truy xuất nguồn gốc và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Đồng thời giúp doanh nghiệp có điều kiện nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường, cải thiện hiệu quả kinh tế cho người tham gia liên kết. Đây là hướng phát triển cần được duy trì, nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra thực địa vùng quy hoạch phát triển Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Quất Lâm tại xã Giao Ninh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa khu vực dự kiến xây dựng Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển xã Giao Ninh. Theo báo cáo của UBND xã Giao Ninh, khu vực khảo sát có tổng diện tích khoảng 81,7 ha; trong đó có khoảng 1,7 ha thuộc hành lang bảo vệ đê Trung ương. Diện tích dự kiến tổ chức đấu giá khoảng 80 ha, gồm: đất nuôi trồng thủy sản 15,76 ha; đất rừng phòng hộ 12,1 ha; đất mặt nước chuyên dùng 2,43 ha; đất chưa sử dụng 48,19 ha; đất giao thông 0,83 ha và đất công trình thuỷ lợi 0,69 ha…

Đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản hiện có 7 hộ đang sử dụng, chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; trên đất có 38 công trình, tổng diện tích xây dựng khoảng 4.038 ha và 41 ao nuôi cùng một số công trình phụ trợ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra thực địa vùng quy hoạch phát triển kinh tế biển tại xã Giao Ninh.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu: Để bảo đảm sản xuất lúa mùa an toàn, các địa phương thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chủ động huy động tối đa máy gặt và các phương tiện vận chuyển; bố trí nhân lực hợp lý, lúa chín đến đâu tổ chức thu hoạch ngay đến đó, ưu tiên những diện tích lúa đã chín, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ ngập úng. Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chủ động tiêu thoát nước, giảm thiểu thiệt hại sản xuất do mưa lớn, gió bão.

Đồng thời khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, thu gom rơm rạ, làm đất, khơi thông hệ thống kênh mương và chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón cho sản xuất vụ đông năm 2026. Căn cứ điều kiện đất đai, nguồn nước và nhu cầu thị trường, cần bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, ưu tiên các cây trồng có lợi thế, có thị trường đầu ra ổn định; chủ động áp dụng cơ giới hóa trong làm đất, gieo trồng và chăm sóc để giảm công lao động nặng nhọc, chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian chuyển vụ, bảo đảm khung thời vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế rủi ro.

Đối với dự án thu hút đầu tư Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Quất Lâm tại xã Giao Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Đảng uỷ, UBND xã Giao Ninh chủ động phối hợp, khẩn trương rà soát toàn diện các quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất, các điều kiện pháp lý và các nội dung liên quan bảo đảm đúng quy định của pháp luật để hoàn thiện thu hút đầu tư.

Căn cứ tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời chủ động rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, hoàn thành các thủ tục liên quan, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, xây dựng, phấn đấu khởi công dự án trước ngày 25/12/2026.