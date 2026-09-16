Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra một số dự án trên địa bàn 3 xã

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra hiện trường khai thác đá của Công ty TNHH Hồng Phong

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Hồng Phong I (xã Đồng Đăng); tình hình thực hiện dự án Xây dựng nhà máy chế biến chì thỏi và vị trí đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Tái chế ắc quy và sản xuất chì thỏi” (xã Khánh Khê) và xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn liên quan đến dự án Nhà Kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam (xã Hoàng Văn Thụ).

Tại các điểm kiểm tra, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan đã báo cáo nhanh tình hình thực tế của các dự án. Theo đó, đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Hồng Phong I, hiện công suất được cấp phép khai thác đá của Công ty TNHH Hồng Phong là 530.000 m3 đá nguyên khối/năm. Nhằm nâng cao sản lượng mỏ đang khai thác và để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Hồng Phong đã lập hồ sơ đề xuất nâng công suất khai thác lên là 840.000 m3 đá nguyên khối/năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khu vực nhà máy điện phân chì của Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ

Đối với dự án Xây dựng nhà máy chế biến chì thỏi và vị trí đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Tái chế ắc quy và sản xuất chì thỏi” do Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ làm chủ đầu tư, theo báo cáo của công ty, hiện tại, công ty đã dừng sản xuất, chế biến chì thỏi (giai đoạn 1), hiện đang duy trì hoạt động của nhà máy điện phân chì với công suất 10.000 tấn/năm trên diện tích khoảng 6,19 ha. Giấy phép môi trường hiện hành chỉ cho phép công suất điện phân chì 10.000 tấn/năm, do đó công ty đề xuất thực hiện dự án “Tái chế ắc quy và sản xuất chì thỏi” với công suất tái chế tối đa 120.000 tấn ắc quy/năm, sản xuất tối đa 100.000 tấn chì/năm, sử dụng khoảng 6,3 ha đất hiện có, không đề nghị tăng diện tích đất.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực Nhà Kiểm hoá cửa khẩu Cốc Nam

Còn dự án Nhà kiểm hoá cửa khẩu Cốc Nam của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2010 đã góp phần hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hoạt động sang tải tại Nhà kiểm hoá có ảnh hưởng nhất định đến giao thông và không còn phù hợp với quy hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại hiện trường và nghe các sở, ngành báo cáo, làm rõ những nội dung liên quan, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án.

Đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ đá vôi Hồng Phong I, đồng chí cơ bản thống nhất với phương án nâng công suất khai thác của Công ty TNHH Hồng Phong. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Hồng Phong khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; các sở, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục nâng công suất khai thác, cũng như trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về đề xuất thực hiện dự án “Tái chế ắc quy và sản xuất chì thỏi” của Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu công ty hoàn thiện hồ sơ cấp phép đầu tư thực hiện dự án. Giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ cấp phép.

Đối với đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn liên quan đến dự án Nhà Kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam, qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đinh Hữu Học chỉ rõ: Theo quy hoạch, khu vực Nhà Kiểm hoá cửa khẩu Cốc Nam sẽ được triển khai đầu tư đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, do đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long đồng thuận, tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực, trả lại mặt bằng cho Nhà nước để triển khai cải tạo, mở rộng khu vực cửa khẩu Cốc Nam theo đúng quy hoạch.