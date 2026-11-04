Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra một số dự án tại xã Tân Văn và xã Vũ Lăng

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Dự án chăn nuôi lợn tại xã Vũ Lăng

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn và Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái và Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư dự án chăn nuôi lợn tại xã Vũ Lăng đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng có quy mô đàn36.000 con, xuất chuồng 72.000 con lợn thịt/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 27 ha; tổng vốn đầu tư 198 tỷ đồng. Tiến độ dự án đến nay đạt khoảng 85%.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực xây dựng dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vũ Lăng

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái tại khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng có công suất thiết kế 3.000 con lợn nái/năm, 100 con lợn đực giống; cung cấp thị trường khoảng 60.000 con lợn giống/năm; diện tích sử dụng đất gần 14 ha; tổng vốn đầu tư trên 115 tỷ đồng. Tiến độ dự án đến nay đạt khoảng 65%.

Đối với Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn có diện tích đất xây dựng 30 ha; tổng mức đầu tư gần 372 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đưa công trình vào sử dụng trong quý IV năm 2027. Hiện nay tiến độ thực hiện dự án đang rất chậm.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, UBND 2 xã Tân Văn và Vũ Lăng đã dành toàn bộ thời gian để kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án. Tại các điểm kiểm tra, các thành viên đoàn công tác đã thảo luận, đánh giá tiến độ thực tế; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra 2 dự án chăn nuôi lợn tại khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Bắc Sơn Agritech và Công ty Cổ phần Tân Hương Agritech) tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành toàn bộ công trình, đưa dự án đi vào vận hành trong Quý I năm 2027. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối với dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, xã Tân Văn, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước để nhanh chóng triển khai dự án và chậm nhất ngày 1/4/2027 phải khởi công dự án; tạm ứng một phần kinh phí giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026. Các sở, ngành liên quan, UBND xã Tân Văn tiếp tục phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tham mưu chấm dứt dự án nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện theo quy định.