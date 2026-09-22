Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra kinh tế - xã hội các xã Bảo Lâm, Nam Quang, Yên Thổ và Quảng Lâm

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại vụ, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

9 tháng đầu năm, các xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản ổn định; diện tích gieo trồng vụ xuân, vụ mùa cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu phát huy hiệu quả, như trồng dâu nuôi tằm tại các xã: Nam Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ; nuôi hươu sao lấy nhung tại Quảng Lâm; mở rộng diện tích hồi, quế tại Yên Thổ.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, xã Bảo Lâm thu trên 20,6 tỷ đồng, đạt 99,63% dự toán giao; xã Yên Thổ thu trên 1,88 tỷ đồng, đạt 313,92% dự toán; xã Quảng Lâm thu trên 677 triệu đồng, đạt 125,5% dự toán; xã Nam Quang thu trên 797 triệu đồng, đạt 221,54% dự toán.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các xã duy trì hoạt động hiệu quả, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt từ 96 - 98,8%. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người có công được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới được giữ vững; công tác tuyển quân năm 2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã chậm giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đến thời điểm báo cáo, xã Yên Thổ giải ngân 7,88% tổng nguồn vốn; xã Bảo Lâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,1%; xã Quảng Lâm chưa phát sinh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Quy mô sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, chưa bền vững...

Các xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cấp Quốc lộ 34 từ xã Bảo Lâm đến trung tâm hành chính tỉnh; sắp xếp lương theo vị trí việc làm; sắp xếp biên chế công chức dôi dư; đề xuất hợp đồng giáo viên mầm non và THCS; hướng dẫn đánh giá trường chuẩn Quốc gia sau sắp xếp; bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư hạ tầng giao thông; xây dựng cơ chế chính sách thú y viên cơ sở; hướng dẫn cơ quan chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị các xã tiếp tục bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu. Cần rà soát từng nguồn vốn, từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị; tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, bảo đảm hoàn thành theo thời hạn quy định.

Về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tài chính, đề nghị các sở liên quan tăng cường phối hợp, tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các xã để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở.

Đối với nhiệm vụ khám sức khỏe cho nhân dân, cấp sổ khám sức khỏe điện tử, yêu cầu các xã và ngành y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên ở một số địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát tổng thể biên chế ngành giáo dục trên địa bàn, tham mưu phương án hợp đồng hoặc điều chuyển phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới.

Các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, dữ liệu đất đai, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác, đề nghị các địa phương chủ động rà soát kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Yêu cầu lãnh đạo xã, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, phải xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ tặng quà học sinh Trường Tiểu học và THCS Bảo Lâm.

Trước đó, đồng chí Hà Nhật Lệ đến thăm, tặng quà học sinh Trường Tiểu học và THCS Bảo Lâm nhân dịp Tết Trung thu.

Đoàn công tác kiểm tra công trình bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách tại khu Đông Hẩu, xóm Đon Sài, xã Bảo Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi hơn 24.111 m², dự kiến bố trí 53 lô đất ở, khoảng 120 hộ có nhu cầu đăng ký bố trí đất ở sau khi dự án hoàn thành.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành; giá trị giải ngân đạt khoảng 20 tỷ đồng, tương đương 50% tổng mức đầu tư. Các đơn vị đang tập trung thi công san nền, đường, hệ thống kè tại hai khu vực, phấn đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách tại khu Đông Hẩu, xóm Đon Sài, xã Bảo Lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ yêu cầu xã Bảo Lâm, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, rà soát phương án bố trí dân cư, bảo đảm đúng đối tượng, sớm giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.