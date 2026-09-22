Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án khu dân cư N20

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa báo cáo những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án

Theo báo cáo, dự án khu dân cư N20 có diện tích thực hiện là hơn 15,7 ha, trong đó diện tích thu hồi là hơn 13 ha. Tính đến giữa tháng 9/2026, dự án đã được UBND huyện Cao Lộc cũ, nay là phường Kỳ Lừa thực hiện giải phóng mặt bằng được 9,6 ha và bàn giao diện tích đã giải phóng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về triển khai thi công xây lắp, nhà đầu tư đã hoàn thành san nền trên diện tích đã bàn giao mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp điện, thoát nước, cấp nước, vỉa hè... Đối với khu tái định cư, nhà đầu tư đã xây dựng, bàn giao được 15/56 lô đất tái định cư cho nhà nước để cấp đất tái định cư cho các hộ.

Về khó khăn, vướng mắc, theo báo cáo rà soát của các cơ quan chức năng, hiện dự án còn 107 trường hợp phải tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và còn 85 hộ phải di chuyển chỗ ở trên diện tích còn lại của dự án. Ngoài ra, quỹ đất tái định cư để bố trí cho các trường hợp đủ điều kiện dự kiến còn thiếu khoảng 30 lô đất.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đại diện lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà đầu tư, các sở ngành cũng đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án và công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án như: rà soát, hoàn thiện lại thủ tục pháp lý dự án; cho phép các trường hợp được bố trí tái định cư được nhận đất tái định cư tại các dự án khác trên địa bàn khu vực đô thị; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; gia hạn thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; rà soát lại nhu cầu, quỹ đất tái định cư tại dự án...

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Đây là dự án chậm tiến độ, kéo dài trong nhiều năm, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt bằng thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, UBND phường Kỳ Lừa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại quy trình thủ tục thu hồi đất dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2026. UBND phường Kỳ Lừa rà soát nhu cầu tái định cư của các trường hợp bị ảnh hưởng đủ điều kiện được giao tái định cư của dự án, đề xuất khu vực có quỹ đất tái định cư để giao tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/9/2026. Thanh tra tỉnh kiểm tra lại tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán đối với dự án báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026; giao các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý dự án...

Nhà đầu tư bố trí đủ kinh phí để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ toàn dự án sau khi đã nhận mặt bằng sạch.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu hằng tháng tổ chức tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao cho các sở, ngành và nhà đầu tư liên quan đến thực hiện dự án để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh nắm bắt tình hình triển khai và có phương án chỉ đạo kịp thời nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.