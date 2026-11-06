Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đường ĐT.477 và cầu Hoàng Long

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 mũi thi công số 7 trên địa bàn xã Nho Quan.

Đoàn công tác làm việc tại xã Gia Viễn.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua và đại diện các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, tiến độ thi công các hạng mục; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cũ); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C, được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã: Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong. Dự án có tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030; tiến độ thực hiện năm 2025 - 2029.

Dự án đã được bàn giao mặt bằng đạt 72% chiều dài toàn tuyến. Có 2 xã đã hoàn thành công tác GPMB là: Gia Lâm và Gia Hưng. Còn 7 xã còn vướng mặt bằng. Đến nay, đã có 9/9 xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí là 667,5 tỷ đồng; trong đó, có 4/8 xã phê duyệt phương án bồi thường đối với đất ở (các xã Gia Vân, Nho Quan, Gia Hưng, Gia Tường). Xã Phú Sơn đã niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường đối với đất ở. Còn 03 xã chưa niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường đất ở gồm: Đại Hoàng, Gia Phong, Gia Viễn.

Lãnh đạo xã Gia Viễn phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Đại Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Gia Vân phát biểu tại buổi làm việc.

Về tái định cư, có 7/9 xã có nhu cầu đầu tư tái định cư. Hiện, đã có 6/7 địa phương được UBND tỉnh giao lập các dự án tái định cư gồm: Nho Quan, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Tường, Gia Vân, Gia Phong; trong đó, xã Nho Quan đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án; xã Gia Viễn, Gia Vân, Gia Tường, Gia Phong đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; xã Phú Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương. Về di chuyển hạ tầng kỹ thuật, xã Gia Vân đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 7/8 xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ.

Hiện, nhà thầu đang triển khai đồng thời 10 mũi thi công trên toàn tuyến. Cụ thể tuyến chính tổ chức 8 mũi thi công (2 mũi cầu và 6 mũi đường). Các mũi thi công chủ yếu đang tập trung đào bóc lớp đất hữu cơ và xử lý nền đường, thi công mặt bằng lán trại, bãi đúc dầm và đường tạm phục vụ thi công cầu.

Tuyến nhánh 1 tổ chức 2 mũi thi công cầu: Mũi số 9 (thi công mố M2 cầu Hoàng Long và đường dẫn) đang tổ chức thi công lán trại, bãi đúc dầm và 10 cọc khoan nhồi. Mũi số 10 (thi công tại mố M1 cầu Hoàng Long) đang tổ chức thi công đường công vụ phục vụ triển khai thi công cầu. Tuyến nhánh 2 chưa triển khai thi công do tuyến đường hiện hữu vẫn bảo đảm điều kiện khai thác, sử dụng.

Tiến độ ngân từ đầu dự án đến nay đạt hơn 576,7 tỷ đồng. Năm 2026, kế hoạch vốn được bố trí đến thời điểm này là 655 tỷ đồng, bao gồm vốn kế hoạch năm 2026 là 1 tỷ đồng và vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026 là 654 tỷ đồng; đã giải ngân đạt 87,6%, trong đó chi trả để GPMB là 540 tỷ đồng (đạt 82,4%).

Dự án đang được tập trung thi công tại tuyến chính và tuyến nhánh 1, tuy nhiên hiện nay, công tác GPMB tại nhiều địa phương còn chậm, mặt bằng bàn giao chủ yếu là đất nông nghiệp... Công tác GPMB gặp một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tại một số địa phương, hồ sơ bồi thường đối với đất ở chưa hoàn thiện, việc phê duyệt và chi trả tiền bồi thường còn chậm; quỹ đất tái định cư, hạ tầng các khu tái định cư chưa được chuẩn bị đầy đủ nên người dân chưa thể di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc di dời các công trình điện, nước, viễn thông và nghĩa trang Phong Thành tại xã Nho Quan còn vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Một số đoạn tuyến chưa có mặt bằng sạch để thi công, điển hình như: đoạn Km1+500 Km8+000 còn vướng đường điện trung thế và tuyến ống cấp nước; đoạn Km13+400 Km15+000 thuộc địa phận xã Gia Tường gặp khó khăn trong việc tiếp cận công trường do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công thường phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Để tháo gỡ những khó khăn, lãnh đạo các địa phương và sở, ngành đang tập trung kiểm điểm, rà soát tiến độ triển khai các hạng mục, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà thầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và công tác phối hợp giữa các đơn vị và đề xuất giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương trong phối hợp triển khai dự án. Đồng chí đánh giá cao các xã Gia Lâm, Gia Hưng đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng và các xã có tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt cao; khẳng định đây là kết quả thể hiện sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tạo điều kiện để dự án triển khai thi công.

Tuy nhiên, tiến độ GPMB vẫn chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ bàn giao mặt bằng giữa các địa phương chưa đồng đều, cần tập trung khắc phục. Bên cạnh đó, việc xây dựng các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đang là những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai đồng bộ các hạng mục. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Trong đó, công tác GPMB phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị, cán bộ được phân công phụ trách phải bám sát địa bàn, nắm chắc từng phần việc, tiến độ thực hiện, chủ động kiểm tra, đôn đốc và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất phương án giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa rõ về chuyên môn cần chủ động trao đổi, xin ý kiến các cơ quan chức năng, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã có dự án đi qua trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất ở; nghiên cứu bố trí hỗ trợ tạm cư trong trường hợp cần thiết.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành nêu cao trách nhiệm, thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ. tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Chủ đầu tư chủ động bảo đảm nguồn vốn, điều kiện thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý II/2028.

Đoàn công tác kiểm tra xây dựng cầu Hoàng Long tại xã Gia Viễn.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế triển khai thi công tuyến tại khu vực mũi thi công số 7 trên địa bàn xã Nho Quan và khu vực mũi thi công cầu Hoàng Long trên địa bàn xã Gia Viễn.

Thi công dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 đoạn qua xã Nho Quan.