Tham gia buổi kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ kiểm tra tổng thể công tác tổ chức hội chợ

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến thời điểm hiện tại, trên 240 gian hàng tại hội chợ đã được dàn dựng, bố trí theo sơ đồ chi tiết, hợp lý và đều có đơn vị đăng ký tham gia. Công tác trang trí, khánh tiết tại khu vực tổ chức hội chợ đã hoàn thành.

Đối với công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc hội chợ (diễn ra vào tối 28/11) và các hoạt động bên lề hội chợ cũng đã được các ngành phụ trách hoàn thành. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu đến khu vực tổ chức hội chợ và chiều ngược lại đã được các đơn vị liên quan chuẩn bị.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ và các thành viên Ban Tổ chức kiểm tra việc dàn dựng gian hàng, sắp xếp hàng hóa tại hội chợ

Bên cạnh đó, các tiểu ban phục vụ hội chợ đã hoàn tất công tác chuẩn bị về an ninh trật tự; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cấp điện, cấp nước và các điều kiện cần thiết khác, sẵn sàng đảm bảo hội chợ diễn ra an toàn, thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ hội chợ, nhất là các gian hàng dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chú trọng các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan tại hội chợ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng hóa trưng bày tại hội chợ, bảo đảm các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát điều kiện đón tiếp đại biểu, chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình lễ khai mạc hội chợ diễn ra vào tối 28/11. Đặc biệt, cần chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ hội chợ. Qua đó, đảm bảo các chương trình, sự kiện được tổ chức chu đáo, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Các sự kiện trong khuôn khổ hội chợ gồm:

1. Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh diễn ra vào sáng 28/11.

2. Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc (do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức) diễn ra vào chiều 28/11.

3. Hội thảo phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối giao thương năm 2026 diễn ra vào sáng 29/11.