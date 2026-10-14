Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng tại xã Hoàng Văn Thụ

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoàng Văn Thụ, đại diện một số nhà đầu tư thực hiện các dự án.

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về vị trí xây dựng bến xe của nhà đầu tư tại cửa khẩu Cốc Nam

Theo báo cáo của UBND xã Hoàng Văn Thụ, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đang thực hiện công tác GPMB đối với 13 dự án và chuẩn bị triển khai 5 dự án. Kết quả, tính đến giữa tháng 10/2026, UBND xã đã hoàn thành GPMB 3 dự án; đang tiếp tục triển khai 10 dự án với diện tích thu hồi hơn 284 ha, đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư được 152 ha.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị được UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực; xã đang triển khai lập quy hoạch chung xã Hoàng Văn Thụ đến năm 2050.

Đối với công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư, tính đến hết tháng 9, UBND xã đã giải ngân đạt 71% kế hoạch vốn giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ UBND tỉnh giao.

Đại diện nhà đầu tư bến xe tại cửa khẩu Tân Thanh báo cáo tình hình thực hiện dự án

Lãnh đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ báo cáo các nội dung liên quan

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc kiểm tra

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc kiểm tra

Thảo luận tại cuộc kiểm tra, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư kiến nghị UBND xã Hoàng Văn Thụ tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai nghĩa trang tập trung phục vụ di dời mộ ra khỏi phạm vi dự án.

Cùng đó, các ngành cũng kiến nghị UBND xã tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, hành lang đường bộ; tiếp nhận, xem xét xử lý kịp thời đơn thư của người dân.

Đại diện nhà đầu tư xây dựng các bến bãi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Hoàng Văn Thụ đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng, di chuyển mộ ra khỏi phạm vi dự án để nhà đầu tư thi công xây lắp đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

UBND xã Hoàng Văn Thụ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, GPMB các dự án trên địa bàn và cho phép xã thành lập đội quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo tại cuộc kiểm tra

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

Phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của xã Hoàng Văn Thụ trong thực hiện công tác GPMB các dự án và quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND xã Hoàng Văn Thụ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư rà soát công tác GPMB từng dự án đầu tư công và xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cùng đó, xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai khu tái định cư, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghĩa trang tập trung để di chuyển các ngôi mộ ra khỏi phạm vi dự án.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, không để xảy ra vi phạm, gắn với đó xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch vừa phục vụ công tác quản lý vừa thu hút nhà đầu tư vào địa bàn.

Đối với các nhà đầu tư, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND xã, các sở, ngành trong việc hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng bến bãi theo đúng quy định của pháp luật; bố trí đủ vốn để chi trả phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Về kiến nghị của xã liên quan đến thành lập đội quản lý trật tự đô thị, đồng chí giao Sở Nội vụ xem xét, tham mưu UBND tỉnh trong tháng 10/2026.