Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các dự án trọng điểm tại xã Đồng Đăng và xã Hoàng Văn Thụ

Đại diện nhà đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực vướng mắc mặt bằng tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang

Theo báo cáo, trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ và xã Đồng Đăng, các nhà đầu tư đang triển khai các dự án trọng điểm gồm: Dự án khu tái định cư và dân cư khu chế xuất 1; dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1; dự án khu trung chuyển hàng hóa và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang, với tổng diện tích thực hiện các dự án khoảng 248 ha.

Về tình hình triển khai, đối với công tác giải phóng mặt bằng tính đến hết ngày 24/9/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng đã bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư được 111,4/248 ha tương đương 44,9% diện tích thực hiện dự án.

Liên quan đến công tác triển khai thi công xây dựng, tại dự án khu trung chuyển hàng hóa được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 trên diện tích 58 ha, nhà đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác; giai đoạn 2 với diện tích 78 ha nhà đầu tư đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, do dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng có hạng mục ga hàng hóa nằm vào vị trí khu đất của giai đoạn 2 của khu trung chuyển hàng hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường tại dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hiện trường dự án xây dựng hạ tầng khu chế xuất 1

Tại dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1, tình hình triển khai được nhà đầu tư chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng được 14/16 ha, tuy nhiên nhà đầu tư chưa triển khai thi công hạ tầng.

Đối với dự án khu tái định cư và dân cư khu chế xuất 1, hiện công trình đã thi công san nền và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 2,4/4,3 ha.

Tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang, nhà đầu tư đang thực hiện san nền trên diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng tiến độ rất chậm do khó khăn trong cân đối đào đắp tại dự án.

Thảo luận tại hiện trường các dự án, UBND các xã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện các khu tái định cư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Cùng đó, các xã cũng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các nghĩa trang tập trung để tổ chức di dời mộ và bố trí đủ kinh phí để chi trả các phương án đã phê duyệt.

Các nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin về điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn và hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch các dự án. Cùng đó, một số nhà đầu tư cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư liên quan đến thực hiện thủ tục pháp lý về đất đai thực hiện các dự án…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế hiện trường dự án khu trung chuyển hàng hoá

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án khu tái định cư và dân cư khu chế xuất 1; dự án đầu tư hạ tầng khu chế xuất 1; dự án khu trung chuyển hàng hóa và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang là những công trình quan trọng của tỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động logistics khu vực cửa khẩu góp phần đẩy mạnh giao thương qua biên giới. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án rất chậm, trong đó có nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu; nhà đầu tư chưa quyết tâm và có giải pháp triển khai thi công tối ưu trên diện tích đã giải phóng.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong quý IV/2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường khi tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đất đai môi trường của các nhà đầu tư khẩn trương tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết nhất là các thủ tục về đất đai. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương kiểm tra và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng nghĩa trang tập trung phục vụ di chuyển mộ tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng khu tái định cư và dân cư khu chế xuất 1.

UBND xã Đồng Đăng, xã Hoàng Văn Thụ, tập trung rà soát hồ sơ, tập trung tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Cụ thể, đối với dự án khu chế xuất 1 giai đoạn 1, trong tháng 9/2026, UBND xã Đồng Đăng phải bàn giao xong toàn bộ diện tích còn lại cho nhà đầu tư; đồng thời UBND xã tiếp tục tập trung toàn lực triển khai giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án khu chế xuất 1 và khu trung chuyển hàng hóa giai đoạn 2. Ngoài ra, UBND xã Đồng Đăng khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án của nhà đầu tư khẩn trương tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất.

Đối với công tác tổ chức thi công, đồng chí đề nghị các nhà đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tập trung huy động máy móc, vật liệu đẩy nhanh thi công xây dựng hạ tầng trên diện tích đã bàn giao mặt bằng. Cùng đó, các nhà đầu tư bố trí đủ kinh phí để chi trả các phương án đã được phê duyệt.