Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các dự án phát triển quỹ đất tại xã Bến Hải

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Dự án Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn (giai đoạn 1) được UBND xã Gio Linh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3270/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 với tổng mức đầu tư 7,056 tỉ đồng. Các hạng mục đầu tư, gồm: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, san nền, cắm mốc phân lô (điểm dân cư Bến Hải 5 lô, điểm dân cư Võ Xá 47 lô) và hệ thống cấp điện sinh hoạt.

Hiện dự án đang triển khai thi công gói thầu xây lắp công trình, gồm các hạng mục: Giao thông, san nền, thoát nước (hạng mục thảm bê tông nhựa chưa được thi công). Gói thầu thi công hệ thống cấp điện và cắm mốc phân lô chưa lựa chọn được nhà thầu. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân hơn 7,011 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ bàn giao; vị trí đấu nối gói thầu cấp điện…

Đại diện địa phương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.V

Dự án Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang cũ được phê duyệt từ năm 2022, sau đó được điều chỉnh một số nội dung trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy mô đầu tư và các vướng mắc liên quan đến hiện trạng khu đất, dự án đã tạm dừng thi công từ tháng 11/2024.

Theo phương án điều chỉnh dự án đề xuất của Ban Quản lý dự án xã Gio Linh, phạm vi đầu tư dự kiến được điều chỉnh còn khoảng 4,3ha tại khu vực phía Bắc đường 76. Về tiếp nhận thực địa dự án, Ban Quản lý dự án xã Gio Linh đã phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND xã Bến Hải kiểm tra các hạng mục đã thi công, gồm: Hệ thống cấp nước về dự án, các mốc trục định vị công trình, san lấp mặt bằng và khu vực dự kiến tái cơ cấu đầu tư trên thực địa.

Đại diện các sở, ngành phát biểu - Ảnh: Đ.V

Tuy nhiên, đến nay, Phòng Kinh tế, UBND xã Bến Hải chưa đủ cơ sở để tiếp nhận dự án do còn một số vướng mắc chưa được giải quyết. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan đã báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan và tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc các dự án chậm trễ có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trước đây. Do đó, đối với dự án Phát triển điểm dân cư xã Trung Sơn (giai đoạn 1), yêu cầu Ban Quản lý dự án xã Gio Linh chủ trì rà soát tất cả các công việc, hồ sơ liên quan bàn giao cho xã Bến Hải tiếp tục làm chủ đầu tư. Xã Bến Hải đẩy nhanh việc điều chỉnh vốn, giá, việc đấu nối để tiếp tục thực hiện dự án này. Quỹ PTĐ tỉnh hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục đấu nối điện cho dự án.

Đại diện các sở, ngành phát biểu - Ảnh: Đ.V

Đối với dự án Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, đề nghị Sở Tài chính tham mưu về tính hiệu quả, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các xã Gio Linh, xã Bến Hải hoàn thiện hồ sơ các dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát về quyết định thu hồi đất, bàn giao đất và tham mưu xử lý nội dung lấn chiếm của doanh nghiệp khai thác titan.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án xã Gio Linh thống kê, có công văn triệu tập cán bộ trước đây có liên quan làm việc, để hoàn thiện hồ sơ trước khi thanh tra dự án này. Các nội dung phải hoàn thành trước ngày 20/11.