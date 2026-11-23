Ngày 23-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Phạm Sáng (phường Nam Nha Trang), 1 trong 2 nạn nhân tử vong khi cứu người bị đuối nước tại khu vực biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Đồng chí Lê Huyền thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Sáng.

Đồng chí Lê Huyền đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Phạm Sáng; đồng thời hỗ trợ kinh phí, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, tổ chức tang sự chu đáo và từng bước ổn định cuộc sống.

Trước đó, sáng 21-11, một phụ nữ đang tắm biển tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang thì bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An, người dân địa phương lập tức xuống biển cứu người nhưng cũng bị đuối nước. Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng đến ứng cứu. Người phụ nữ được cứu sống, còn ông An tử vong. Ông Sáng rơi vào tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vào tối 22-11.