Lãnh đạo UBND tỉnh dự Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 tại xã Chiến Thắng

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh đã nghe đọc Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; theo dõi các tiết mục múa lân và biểu diễn văn nghệ. Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo môi trường vui chơi, giao lưu, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí lưu ý các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền xã Chiến Thắng và các nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; huy động các nguồn lực cộng đồng để tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; bảo đảm mọi trẻ em đều được học tập, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn; đồng thời thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tặng quà cho Trường Tiểu học Chiến Thắng

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các em học sinh tham gia chương trình

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thanh Nhàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và xã Chiến Thắng trao 140 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn xã Chiến Thắng. Các phần quà nhằm động viên, khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, vươn lên trong học tập và cuộc sống.