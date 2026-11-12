Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Sáng 12-11, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn phường năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và phát trực tuyến trên Fanpage của phường.

Lãnh đạo phường chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, chính quyền địa phương luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo phường mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ và cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến; theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng; kiến nghị xem xét những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, phát triển ổn định, lâu dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với sự phát triển của địa phương thời gian qua và khẳng định, việc hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên của phường. Ông mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tập trung xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục đồng hành với địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện hơn 70 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn phường và các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của phường thời gian qua; quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương thời gian tới. Lãnh đạo phường cũng giải đáp, hướng dẫn, làm rõ nhiều vấn đề mà đại biểu nêu, liên quan đến: Thủ tục đăng ký kinh doanh; quy định về sử dụng hóa đơn điện tử; kê khai, nộp thuế khi kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đóng bảo hiểm xã hội; đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; nguồn vốn vay chính sách xã hội hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh; phương thức phản ánh khi phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bán hàng giả, hàng kém chất lượng…