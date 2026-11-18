Ngày 18/11, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Tuyên Quang đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Dung ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ các cấp trong đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập hợp và vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, Mặt trận đã tích cực tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hà Trung Kiên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.