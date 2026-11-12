Lãnh đạo trường phổ thông phải dùng được tiếng Anh khi làm việc với người nước ngoài

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo thông tư, việc đánh giá được chia thành ba mức, theo nguyên tắc mức sau kế thừa các yêu cầu của mức trước và bổ sung những tiêu chí cao hơn. Cơ sở giáo dục chỉ được xác định đạt Mức độ 2 khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1; tương tự, muốn đạt Mức độ 3 phải đáp ứng các yêu cầu của cả hai mức trước đó.

Đối với giáo dục phổ thông, một trong những tiêu chí để đạt Mức độ 1 là nhà trường có ít nhất một lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Trường cũng phải có đủ giáo viên tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu về số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Giáo viên tham gia dạy một phần môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh cũng phải có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tân Lập 1, Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Ở Mức độ 2, giáo viên tham gia dạy học bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định. Với những môn học có nội dung được dạy bằng tiếng Anh và có bài kiểm tra định kỳ, giáo viên phải thiết kế ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra bằng tiếng Anh (tương ứng 1 điểm/10 điểm).

Ở Mức độ 3, nhà trường phải có ít nhất hai lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Giáo viên tham gia dạy học bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ và thiết kế ít nhất 50% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh (tương ứng 5 điểm/10 điểm) đối với những môn học thuộc diện áp dụng.

Các tiêu chí trên là một phần trong bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ triển khai Đề án đối với cơ sở giáo dục phổ thông. Ngoài đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, thông tư còn quy định các yêu cầu về môi trường sử dụng tiếng Anh, kế hoạch giáo dục, hoạt động dạy học, học liệu, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hợp tác quốc tế.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, thông tư này được ban hành để các trường tham chiếu, tự đánh giá mức độ triển khai theo từng thời điểm, không phải quy định bắt buộc cán bộ, giáo viên phải đạt một mức cụ thể.

Việc ban hành bộ tiêu chí nhằm giúp các cơ sở giáo dục xác định những nội dung đã thực hiện, những yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực và lộ trình của từng trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2026.