Lãnh đạo trường ĐH Mỏ- Địa chất chia buồn với gia đình nam sinh bị nước cuốn

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, PGS.TS Trần Xuân Trường đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của em Nguyễn Đình Sang; đồng thời chia sẻ trước mất mát lớn lao mà gia đình đang phải trải qua.

Nhà trường, thầy cô và bạn bè vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của em, luôn sẻ chia và đồng hành cùng gia đình trong thời điểm đau buồn này. Cầu mong em Nguyễn Đình Sang an nghỉ.

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, nam sinh viên em Nguyễn Đình Sang, sinh năm 2008, quê Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất chưa đầy 3 tuần.

Gia đình em em Nguyễn Đình Sang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em mất năm 2023, mẹ làm công nhân may, một mình nuôi hai con; em trai hiện đang học lớp 11.

Trước đó, khoảng 9h ngày 17/9, Sang di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Khi đi qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh được cho là gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến hơn 11h ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, cách vị trí gặp nạn hơn 1km.