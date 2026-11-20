Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược và đoàn kết, làm sâu sắc hợp tác chiến lược trên mọi lĩnh vực, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời cùng nhau phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và tài nguyên khoáng sản, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và năng lượng sạch.

Ông Tập Cận Bình cũng đề nghị hai bên nỗ lực sớm đạt được Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Trung Quốc và Indonesia với phạm vi hợp tác rộng và tiêu chuẩn cao.

Trong bối cảnh thế giới xuất hiện những rủi ro và thách thức mới, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với Indonesia trong các khuôn khổ đa phương, bao gồm Liên Hợp Quốc, APEC và hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Về phần mình, theo Antara News, Tổng thống Prabowo Subianto chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2026.

Ông Prabowo Subianto đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Indonesia và Trung Quốc đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Theo ông, quan hệ giữa hai nước đang không ngừng được củng cố, với sự hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Tổng thống Indonesia khẳng định nước này hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, kinh doanh, đồng thời cam kết xây dựng một môi trường kinh doanh đáng tin cậy, ổn định và có tính dự báo cao.

Ông Prabowo Subianto cho biết nước này đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Prabowo đánh giá cao các sáng kiến hợp tác quốc tế của Trung Quốc, nổi bật là sáng kiến thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAICO).

Nhà lãnh đạo Indonesia hoan nghênh lời mời nước này đảm nhiệm một số vị trí trong tổ chức, cho rằng WAICO sẽ tạo cơ hội để các quốc gia đang phát triển xây dựng năng lực công nghệ riêng, tiếp cận tri thức và năng lực nghiên cứu, đồng thời nâng cao tiếng nói trong quá trình định hình tương lai của công nghệ.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Tân Hoa xã

Trước đó, ngày 18/11, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tham dự lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược và đầu tư giữa Indonesia và Trung Quốc, với tổng trị giá 71,8 tỷ USD về phát triển thành phố thông minh, sản xuất công nghiệp, tài trợ cơ sở hạ tầng và phát triển công nghệ chuyển đổi than thành ethanol.

Chia sẻ với báo giới sau lễ ký kết, Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Indonesia Rosan Roeslani nhận định các thỏa thuận được ký kết giữa Indonesia và Trung Quốc tại Thâm Quyến hôm 18/11 phản ánh niềm tin của các đối tác nước ngoài vào triển vọng đầu tư tại Indonesia.

“Điều này cũng sẽ tác động tích cực đến việc tạo việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ,” Antara News dẫn lời ông Roeslani.