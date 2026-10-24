Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi đẩy mạnh “cách mạng quân sự”

Theo KCNA, phát biểu tại hội nghị các chỉ huy đại đội thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra trong hai ngày 22-23/10 tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un nhấn mạnh yêu cầu mỗi đại đội phải được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các mục tiêu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố: “Chúng ta hãy xây dựng đội quân mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự theo phong cách của chúng ta”.

KCNA cho biết đây là hội nghị các chỉ huy đại đội trên toàn quân đầu tiên được tổ chức kể từ Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2. Sự kiện tiếp tục cho thấy ưu tiên của Bình Nhưỡng trong việc củng cố năng lực và nâng cao sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Tại Đại hội lần thứ IX, sự kiện đề ra định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới, ông Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường các lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định quyết tâm phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy Triều Tiên tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực chiến đấu từ cấp đơn vị cơ sở, song song với việc phát triển các năng lực quân sự chiến lược. Việc xây dựng các đại đội tinh nhuệ, có khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập được đặt trong định hướng củng cố sức mạnh tổng thể của lực lượng vũ trang.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang thông thường và duy trì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa.