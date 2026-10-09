Lãnh đạo TPHCM tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông giới thiệu với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM. Thay mặt Đảng bộ TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông cảm ơn Đảng Công nhân Hungary và nhân dân Hungary đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao các chuyến thăm và làm việc lẫn nhau giữa các đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM và các đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary từ năm 2013 tới nay. Gần đây nhất là chuyến thăm Hungary của đoàn đại biểu do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, vào tháng 9-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Gyula Thurmer bày tỏ sự cảm động khi nhận được tình cảm, sự quan tâm tiếp đón nồng ấm của lãnh đạo Việt Nam, trong đó có lãnh đạo TPHCM. Theo ông Gyula Thurmer, trở lại thăm TPHCM sau 33 năm, ông rất ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam nói chung cũng như của TPHCM nói riêng. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với những chính sách phát triển đúng đắn, đặt mục tiêu vì sự ấm no của người dân lên trên hết.

Ông Thurmer cho biết đã nhiều lần chia sẻ những thông điệp này đối với thế hệ trẻ của Hungary, xem Việt Nam chính là một mô hình để Hungary học hỏi.

Lãnh đạo TPHCM và Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary chụp ảnh chung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary, vì tình cảm yêu mến dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như dành cho đất nước Việt Nam, Đảng Công nhân Hungary dự định xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trụ sở Đảng để giáo dục thế hệ trẻ, mong phía Việt Nam hợp tác giúp đỡ tư liệu. Đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao và nhất trí với kế hoạch này, đồng thời chân thành cảm ơn những chia sẻ, tình cảm quý báu của Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary. Đồng chí bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary ngày càng bền chặt và phát triển.