Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ tiếp Thượng nghị sĩ Australia Don Farrell

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cảm ơn Chính phủ Australia và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Australia (EFA) đã hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty Cổ phần thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood triển khai. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về không gian, kiến trúc và du lịch, thể hiện hiệu quả hợp tác giữa Australia với TPHCM trong phát triển hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM trong thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Theo đồng chí, TPHCM luôn xem Australia là một trong những đối tác quan trọng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Australia tiếp tục quan tâm triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam, trong đó có TPHCM. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, hạ tầng chiến lược, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính.

Lãnh đạo TPHCM và đoàn Australia chụp ảnh lưu niệm

Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia cho biết trong 5 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Australia đã tăng gấp đôi, trong đó Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đánh giá TPHCM là cửa ngõ quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Australia vào thị trường Việt Nam, Bộ trưởng Don Farrell cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chất lượng cao. Bộ trưởng cũng thông tin đã có hơn 650.000 lượt khách Australia đến Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch giữa hai bên.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Don Farrell cho biết khoảng 160.000 cựu sinh viên, học viên tại Việt Nam từng theo học và nhận bằng cấp từ các cơ sở đào tạo của Australia, góp phần tăng cường kết nối giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Don Farrell bày tỏ quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFSC), mong muốn tìm hiểu cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp Australia tham gia đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực này.