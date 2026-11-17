Lãnh đạo TPHCM thăm nhà giáo ưu tú nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Sáng 17-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đến thăm, chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến thăm, chúc mừng GS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lanh-dao-tphcm-tham-nha-giao-uu-tu-nhan-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-post882232.html