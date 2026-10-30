Lãnh đạo TPHCM thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Thiếu tướng, Tiến sĩ - Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: NGHI XUÂN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Đồng chí trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng, ni, đồng bào Phật tử trong việc đồng hành với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kính chúc lãnh đạo Giáo hội tổ chức các sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp theo định hướng "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vận động tăng, ni và đồng bào Phật tử chung sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Đáp từ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cá nhân ngài cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, TPHCM cho Giáo hội trong nhiều hoạt động Phật sự, sắp tới là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.