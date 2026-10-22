Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Quân chủng Phòng không - Không quân

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Quân chủng Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận các đơn vị đóng quân trên địa bàn TPHCM như Sư đoàn 367, Sư đoàn 370 luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để thành phố phát triển.

Đồng chí trân trọng cảm ơn các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm ra Hà Nội phục vụ giám định ADN trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa và trao Thư cảm ơn đến Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

Thiếu tướng Vũ Đại Dương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM dành cho Quân chủng Phòng không - Không quân, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương mong muốn công tác phối hợp giữa thành phố và Quân chủng tiếp tục được củng cố, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.