Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20-11
Chiều 19-11, đồng chí Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Chim Lang, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).
Tại buổi thăm, đồng chí Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng cô Nguyễn Thị Chim Lang và gia đình nhiều sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cô cho ngành giáo dục trong thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Cô Nguyễn Thị Chim Lang bày tỏ niềm vui khi được lãnh đạo thành phố đến thăm những nhà giáo đã nghỉ hưu. Với cô, sự quan tâm ấy là niềm động viên trong ngày mà các thế hệ thầy cô cùng hướng về nghề dạy học.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lanh-dao-tphcm-tham-chuc-mung-nha-giao-tieu-bieu-nhan-dip-20-11-post882658.html