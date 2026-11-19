Tại buổi thăm, đồng chí Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng cô Nguyễn Thị Chim Lang và gia đình nhiều sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của cô cho ngành giáo dục trong thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đồng chí Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng cô Nguyễn Thị Chim Lang nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô Nguyễn Thị Chim Lang bày tỏ niềm vui khi được lãnh đạo thành phố đến thăm những nhà giáo đã nghỉ hưu. Với cô, sự quan tâm ấy là niềm động viên trong ngày mà các thế hệ thầy cô cùng hướng về nghề dạy học.

Đồng chí Trần Văn Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Chim Lang