Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố; Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM; đồng chí Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh

Đồng hành với các trường học, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM duy trì các chương trình hỗ trợ học sinh, trong đó có chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Qua đó, góp phần tiếp sức, động viên các em vững bước đến trường.

Tại Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng tập thể nhà trường, ghi nhận tình yêu thương, sự kiên trì và tận tâm của đội ngũ giáo viên trong chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật. Qua những sản phẩm thủ công do học sinh thực hiện, đồng chí đánh giá cao nỗ lực của thầy cô trong hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng, giúp các em từng bước hòa nhập cuộc sống.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục chủ trì, phối hợp tuyển dụng, đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt. Khẳng định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho phát triển, đồng chí lưu ý quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chuyên biệt, bảo đảm mọi trẻ em có cơ hội học tập, phát triển và thụ hưởng chính sách giáo dục. Đây là nhiệm vụ cần sự phối hợp của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà học sinh Trường Mầm non Thạnh An

Tại các trường ở xã Thạnh An, cụ thể Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS, THPT Thạnh An, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; ghi nhận những nỗ lực bám trường, bám lớp, chăm lo học sinh trong điều kiện đi lại, sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ thiết yếu ở xã đảo còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các em học sinh trong chương trình đồng hành cùng học sinh xã đảo đồn Biên phòng Thạnh An

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần tự lập và vượt khó. Việc học tập, rèn luyện cần phù hợp với từng độ tuổi, cấp học. Qua đó giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, kết nối, vận động cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay hỗ trợ nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc và giáo dục học sinh tại các trường.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn xã Thạnh An

Dịp này, đoàn trao 41 phần quà cho giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh; 82 phần quà cho giáo viên, nhân viên, 60 phần quà cho học sinh các trường tại Thạnh An và 28 phần quà cho học sinh thuộc diện con nuôi Đồn Biên phòng.