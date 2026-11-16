Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tại buổi thăm, PGS-TS Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU, báo cáo qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường được kế thừa những nền tảng quý báu do các thế hệ lãnh đạo, giảng viên vun đắp. Tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và xã hội. Đại diện các đơn vị nhà trường trao đổi về chăm lo đời sống người học, viên chức, người lao động; tổ chức thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp.

PGS.TS Trần Trọng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU phát biểu

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc đội ngũ nhà giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục đổi mới chính mình, sáng tạo và tạo ra những giá trị mới trong giáo dục, đào tạo. Ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao vai trò của trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho TPHCM. Đồng thời nhấn mạnh đào tạo phải gắn với thị trường và đề nghị trường nghiên cứu sâu nhu cầu nhân lực, thị trường lao động và quan hệ lao động để xây dựng giải pháp phù hợp; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và tham gia các nhiệm vụ theo đặt hàng của địa phương.

Dịp này, các đại biểu đã cùng vun trồng những mầm xanh ý nghĩa tại vườn cây Đại đoàn kết. Đây là công trình vừa góp phần kiến tạo không gian xanh cho nhà trường, vừa thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thành phố trong song song hai sự nghiệp cao quý: trồng cây và trồng người.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trồng cây tại vườn cây Đại đoàn kết

Cùng ngày, Đoàn công tác TPHCM do ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm nhà giáo và gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ nhiệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đoàn đến thăm gia đình cố GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Võ Văn Minh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà Mai Thị Năm – vợ cố GS.TS Trần Hồng Quân cùng gia đình. Ông Võ Văn Minh chúc bà cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của gia đình nhà giáo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thăm hỏi bà Mai Thị Năm

Cố GS.TS Trần Hồng Quân (1937-2023), quê ở tỉnh Sóc Trăng cũ, là một nhà giáo, nhà khoa học và nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng đối với nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới.