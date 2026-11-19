Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: DUY TRÀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng, tri ân đến đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: DUY TRẦN

Lãnh đạo phường Phú Lợi thăm hỏi, tặng quà chúc mừng đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng và gia đình. Ảnh: DUY TRẦN

Đến thăm đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng tại nhà riêng ở phường Phú Lợi (TPHCM), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những cống hiến, tâm huyết của đồng chí đối với sự nghiệp "trồng người". Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo noi theo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin cơ bản về ngành GĐ-ĐT TPHCM sau khi hợp nhất 3 địa phương. Ảnh: DUY TRẦN

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng giữ cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sông Bé và tỉnh Bình Dương giai đoạn 1991–2000. Đây là thời kỳ chuyển tiếp lịch sử đầy thử thách khi tỉnh Sông Bé chia tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước vào đầu năm 1997. Trên cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT đầu tiên của tỉnh Bình Dương sau khi tái lập, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và định hướng phát triển toàn diện nền giáo dục địa phương trong những năm đầu đổi mới, đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thay mặt đoàn, lãnh đạo thành phố chúc đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho ngành GĐ-ĐT. Ảnh DUY TRẦN

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng gửi lời cám ơn đến đoàn công tác và lãnh đạo thành phố. Ảnh: DUY TRẦN

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM và địa phương, đồng chí Nguyễn Huỳnh Phụng trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn công tác; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng vào bước chuyển mình, đổi mới và phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục TPHCM nói riêng cũng như cả nước nói chung trong giai đoạn mới.