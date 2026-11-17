* Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi thăm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của PGS-TS Phan Thanh Bình đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước nói chung và TPHCM. Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ những định hướng lớn của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, hiến kế của PGS-TS Phan Thanh Bình cho sự phát triển của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình

Đồng chí Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến PGS.TS Phan Thanh Bình cùng đội ngũ nhà giáo, chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Bí thư tin tưởng với kinh nghiệm và tâm huyết, PGS-TS Phan Thanh Bình sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, hiến kế cho sự phát triển của đất nước và thành phố, nhất là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

* Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong thăm, chúc mừng GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong đã ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến cho ngành giáo dục của GS.TS Nguyễn Tấn Phát, nhất là trong đổi mới ngành giáo dục.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong thăm hỏi GS.TS Nguyễn Tấn Phát

Chủ tịch UBND Thành phố chúc GS.TS Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.

GS.TS Nguyễn Tấn Phát cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM. Đồng thời chia sẻ nhiều tâm nguyện dành cho giáo dục và gửi gắm mong muốn lãnh đạo Thành phố quan tâm đôn đốc thực hiện.

* Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, con trai cố GS Nguyễn Thiện Thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được chúc mừng gia đình GS.TS Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Văn Được thành kính dâng hương tưởng nhớ cố GS Nguyễn Thiện Thành, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông cho sự nghiệp cách mạng, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước.

Ông Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình GS-TS Nguyễn Thiện Nhân. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, và gửi lời chúc mừng đến GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, cũng như quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

* Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến thăm, chúc mừng Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, PGS-TS Lý Hòa.

Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động, PGS.TS Lý Hòa từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đến thăm, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt chúc mừng các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, qua đó khẳng định những đóng góp xuất phát từ trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn coi trọng chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đến các chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo, chỉ số phát triển y tế sức khỏe và chỉ số về môi trường để góp phần tạo ra đô thị đáng sống. MTTQ Việt Nam TPHCM mong muốn đội ngũ nhà giáo dù đã về hưu vẫn tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ cá nhân và tinh thần trách nhiệm thông qua các hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu khoa học, đóng góp về mặt học thuật; đề xuất các giải pháp xác đáng, thiết thực, có tính khả thi để giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố; mở rộng tầm ảnh hưởng, kết nối các nguồn lực xã hội, truyền động lực phấn đấu cho đội ngũ nhà giáo trẻ, phát huy tinh thần của đội ngũ trí thức thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc chúc đội ngũ nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố.