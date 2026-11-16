Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), sáng 16-11, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố GS-TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tham dự đoàn có bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM thắp nén hương tưởng nhớ cố GS-TS Trần Hồng Quân. Ảnh: Trí Đức

Tại nhà riêng cố GS-TS Trần Hồng Quân, đồng chí Võ Văn Minh và đoàn công tác đã thắp nén hương tưởng nhớ; đồng thời ôn lại những đóng góp to lớn của GS-TS Trần Hồng Quân đối với nền GD-ĐT nước nhà nói chung và TPHCM nói riêng. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe gia đình cố giáo sư.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe gia đình cố giáo sư. Ảnh: Trí Đức

Cố GS.TS Trần Hồng Quân (1937–2023), quê Sóc Trăng, là nhà giáo, nhà khoa học và nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới. Cả cuộc đời của GS-TS Trần Hồng Quân dành rất nhiều tâm huyết cho GD-ĐT. Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng (khóa VI, VII, VIII), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1990–1997), Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (2015–2021). Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông là vai trò tiên phong đặt nền móng cho hệ thống giáo dục ngoài công lập và thúc đẩy mạnh mẽ tư tưởng tự chủ đại học tại Việt Nam.

Đại diện gia đình tặng đoàn công tác cuốn Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của GS.TS Trần Hồng Quân. Ảnh: Trí Đức

Bên cạnh những đóng góp mang tầm lý luận, GS-TS Trần Hồng Quân còn đề xuất, triển khai nhiều chính sách cụ thể để phát triển hệ thống GD-ĐT như: Chương trình mục tiêu quốc gia về nghiên cứu khoa học; nhà trường gắn với xã hội và lao động sản xuất; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, xây dựng hệ thống trường sư phạm; xây dựng các trường chuẩn cho phổ thông cơ sở vùng khó khăn; xây dựng trường cho vùng bão lụt; xây dựng ký túc xá sinh viên, thí điểm bầu trực tiếp hiệu trưởng trường ĐH, phát triển hệ thống trường ngoài công lập…