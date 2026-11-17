Làm tròn nhiệm vụ thầy giáo - bác sĩ

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A bày tỏ trong cuộc đời làm ngành y và nhà giáo của mình, ông đã thực hiện đúng 3 nhiệm vụ: điều trị hữu hiệu cho bệnh nhân, giảng dạy cho bác sĩ trẻ và nghiên cứu khoa học. GS Trần Đông A là người đã đặt nền tảng cho ngành phẫu thuật nhi Việt Nam và được lãnh đạo các cấp ghi nhận.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết bản thân luôn cố gắng làm tốt vai trò thầy thuốc và nhà giáo, vừa chăm sóc sức khỏe cho người dân, vừa cố gắng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ bác sĩ trẻ.

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ tại buổi họp mặt.

Theo bà, thế hệ bác sĩ trẻ hiện nay rất giỏi, có điều kiện tham khảo được nhiều nguồn tài liệu, có nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó, thế hệ nhà giáo, thầy thuốc đi trước cần truyền cảm hứng làm việc cho các bạn trẻ, đồng thời cũng giữ gìn đạo đức, cung cách ứng xử với bệnh nhân, đồng nghiệp để các bạn trẻ học hỏi.

Nhà giáo nhân dân, GS.TS Ngô Văn Lệ - Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) - cho biết sau khi vượt ra từ chiến trường, trở thành thầy giáo và công tác tại trường, ông cố gắng cống hiến để đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

“Những gì mình đã làm và được Đảng, Nhà nước ghi nhận, được đồng nghiệp, học trò nhớ đến thì phải làm tốt hơn nữa”, ông bộc bạch.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Thương bày tỏ sự trân trọng về những hỗ trợ của TPHCM đối với quá trình học tập, trưởng thành của mình.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Thương - Giám đốc Viện Phát triển ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một - cho biết bà là một trong những thế hệ sinh viên được thừa hưởng từ chính sách hợp tác giữa thành phố với các trường đại học Hàn Quốc. Bà có cơ hội ra nước ngoài học tập những công nghệ mới rồi quay về nước đóng góp. Cùng với đó, nữ nhà giáo cũng tham gia các hoạt động của MTTQ và tiếp tục trưởng thành.

Theo PGS.TS Liên Thương, hiện tại bà đang cùng các đồng nghiệp phát triển một số hướng nghiên cứu phát triển công nghệ cao phục vụ ứng dụng trong thực tế và góp phần đào tạo thế hệ kế thừa.

Cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ nhà giáo tham gia vào các hoạt động của MTTQ, qua đó đã khẳng định vị thế của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Lộc, hoạt động của các ủy viên, của đội ngũ nhà giáo uy tín, tâm huyết đã để lại nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trọng tâm là sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

“Chính đội ngũ nhà giáo đã góp phần khẳng định việc GD&ĐT là quốc sách hàng đầu của đất nước”, ông Lộc khẳng định.

Ông Nguyễn Phước Lộc cám ơn, tặng quà đến GS Trần Đông A (bìa phải).

Bước vào giai đoạn phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng cao, ông Nguyễn Phước Lộc nêu rõ: GD&ĐT là một trong các trụ cột tham gia vào quá trình phát triển của thành phố. Do đó, những ý kiến tham gia đóng góp về mặt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội… sẽ trở thành nguồn lực rất lớn để thành phố tiếp thu, nghiên cứu và triển khai trong thực tiễn, đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (giữa) tặng quà tri ân các nhà giáo, chuyên gia đầu ngành của thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong trong giai đoạn tới, các nhà giáo tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại của thành phố.