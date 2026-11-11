Lãnh đạo TPHCM đối thoại với hội viên nông dân thành phố

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị là dịp để lãnh đạo TPHCM lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp; đồng thời tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và sáng kiến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Qua đối thoại, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM Đỗ Ngọc Huy nhận định, dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế thành phố, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nông nghiệp góp phần hình thành vành đai xanh, cung cấp thực phẩm an toàn, tạo sinh kế cho người dân nông thôn, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch sinh thái, kinh tế tuần hoàn.

Vì vậy, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững của TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM Đỗ Ngọc Huy phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Đỗ Ngọc Huy, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là lực lượng tiên phong trong đổi mới, lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Tại TPHCM, nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất như sử dụng nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm, cảm biến thông minh; đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo quản lạnh, chế biến sâu và kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng tái tạo, tận dụng và xử lý phụ phẩm giúp giảm chi phí, hạn chế phát thải, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng góp phần tăng sức cạnh tranh, giúp nông dân thích ứng với biến động giá đầu vào và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên kết sản xuất với tiêu thụ cũng là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản. Nhiều nông dân TPHCM đã chủ động tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết lâu dài với doanh nghiệp chế biến, phân phối.

Việc xây dựng mã số vùng trồng, phát triển nhãn hiệu tập thể và sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Giá trị nông sản được nâng lên nhờ chất lượng, nguồn cung ổn định và uy tín với người tiêu dùng.