Lãnh đạo TPHCM đối thoại với cán bộ Hội, hội viên phụ nữ năm 2026

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với cán bộ Hội, hội viên phụ nữ các giới năm 2026.

Hội nghị có gần 330 đại biểu tham dự, gồm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì hội nghị có: ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, phát biểu đề dẫn tại chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến bình đẳng giới, đối ngoại nhân dân, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Đây là dịp để cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển Thành phố.

Hội nghị được tổ chức trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cầu thị và trách nhiệm, tạo điều kiện để lãnh đạo Thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị từ cơ sở. Các ý kiến, đề xuất tại hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu và xem xét giải quyết theo thẩm quyền; qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ, bình đẳng giới, đối ngoại nhân dân, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại chương trình đối thoại.

Thông qua hoạt động đối thoại, Thành phố tiếp tục khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển mà còn là lực lượng chủ động tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến, giải pháp và đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN TPHCM tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định - TPHCM lần thứ IX - năm 2026. Giải thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu, bền bỉ của các chị nguyên là cán bộ Hội trong công tác vận động phụ nữ, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động Hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.