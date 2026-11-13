Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ nổ gây sập nhà tại phường Tân Thuận

Tại hiện trường vụ sập nhà dân đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Khánh Hội thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường vụ nổ, sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận), trực tiếp nắm tình hình

Lãnh đạo thành phố đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, chăm sóc và điều trị tốt nhất cho những người bị thương trong vụ việc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vào lúc 11 giờ 05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra vụ sập nhà tại địa chỉ số 81-83-85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Lãnh đạo thành phố đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, chăm sóc và điều trị tốt nhất cho những người bị thương trong vụ việc

Ngay sau đó, nhiều đơn vị được điều động đến hiện trường, gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Hiện trường vụ việc

Với sự triển khai khẩn trương, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm, đưa được 4 người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát an toàn. Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác tiếp tục được triển khai.