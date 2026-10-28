Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (phải) và ông Stephan Mergenthaler (trái), Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn ông Stephan Mergenthaler đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu lần thứ 3 (AEF 2026); đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của cá nhân ông cũng như Diễn đàn Kinh tế Thế giới giúp AEF 2026 đã đạt những thành công ban đầu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đặt ra.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ, chủ đề Diễn đàn AEF 2026 hướng tới sự hội tụ của các động lực tăng trưởng mới và đã thực sự trở thành cầu nối giữa quốc tế với Việt Nam, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với chính quyền. Các phiên thảo luận, đối thoại đã diễn ra rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề và nhận được sự đánh giá rất cao từ đại biểu tham dự. Sáng 28/10, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (C4IR) cho 10 đơn vị sáng lập, đồng thời trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của Diễn đàn. Qua thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Việt Nam khẳng định không chỉ là điểm đến thu hút FDI mà còn là đối tác cùng hợp tác, đầu tư. TP Hồ Chí Minh mong Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục lan tỏa thông điệp này đến cộng đồng đầu tư toàn cầu và tin tưởng sự kết nối giữa Diễn đàn Mùa xuân (Davos), Diễn đàn Mùa hè (Trung Quốc), Diễn đàn Mùa thu (Việt Nam) sẽ tạo thành một hệ sinh thái diễn đàn kinh tế hoàn chỉnh, toàn diện, sâu sắc hơn của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (phải) tiếp ông Stephan Mergenthaler (trái), Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Bày tỏ niềm vui trở lại TP Hồ Chí Minh dự AEF 2026, ông Stephan Mergenthaler đánh giá cao và tin tưởng vào tương lai phát triển của TP Hồ Chí Minh qua quy mô, không khí của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 cũng như qua bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại AEF 2026. Sự phát triển liên tục và tích cực của AEF 2026 là một cột mốc ý nghĩa cho những tham vọng lớn của TP Hồ Chí Minh hướng tới tương lai.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới quan tâm đảm bảo sự hợp tác với TP Hồ Chí Minh thông qua Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (C4IR) và các hoạt động chung khác, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của Thành phố và Việt Nam. Nhân dịp này, ông Stephan Mergenthaler trân trọng mời lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào tháng 1/2027 bên cạnh sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, để đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền chặt giữa hai bên.

Các đại biểu tại buổi tiếp.

Đánh giá về ý tưởng lồng ghép tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2027 của TP Hồ Chí Minh và Hội nghị Cấp cao APEC do Việt Nam đăng cai tại Phú Quốc, ông Stephan Mergenthaler khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẵn sàng hỗ trợ, đặc biệt là việc kết nối và triệu tập các hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Thượng đỉnh APEC. Nếu triển khai được sự kết hợp này sẽ là cơ hội tốt cho tính kế thừa, phát huy thành công mô hình hợp tác mà TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và nâng tầm mối quan hệ giữa WEF và Thành phố trong bối cảnh APEC nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng quốc tế.