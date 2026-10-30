Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi các nghị quyết

Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, từ quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đến các cơ chế triển khai Luật Phát triển đô thị, ngân sách, đầu tư công và chủ trương đầu tư các dự án.

Không chạy theo số lượng nghị quyết, phải nâng cao hiệu quả thực thi

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Về phía UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, theo kế hoạch, thành phố phải xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới. Tuy nhiên, tiến độ một số nội dung chưa đạt yêu cầu, trong đó có 15 nghị quyết dự kiến trình trong tháng 10 phải chuyển sang tháng 12.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Ông yêu cầu các cơ quan không chạy theo số lượng nghị quyết mà phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả khi triển khai. Những nội dung chậm tiến độ cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, tránh tình trạng kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với quy hoạch tổng thể thành phố, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu. TP.HCM cần nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và bố trí nguồn lực thực hiện. Thành phố ưu tiên các công trình giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư công, từ thủ tục, giải phóng mặt bằng đến vật liệu và thanh toán; đồng thời rà soát, điều chuyển vốn khỏi các dự án không có khả năng giải ngân. Việc phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường và sinh kế cho người dân.

Không lấy văn bản làm kết quả, tăng cường giám sát việc triển khai

Ở góc độ cơ quan quyết định và giám sát, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị UBND thành phố khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, xác định rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được.

Đối với quy hoạch tổng thể, ông yêu cầu sớm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp từng giai đoạn; đồng thời bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị thống nhất với định hướng quy hoạch.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Với các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, những nội dung đã được thông qua cần sớm được tổ chức thực hiện, không để xảy ra tình trạng nghị quyết có hiệu lực nhưng chậm triển khai hoặc lúng túng trong thực hiện. Những nội dung chưa được thông qua cần tiếp tục hoàn thiện để trình HĐND thành phố tại các kỳ họp tiếp theo.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để đánh giá KPI mà phải căn cứ vào hiệu quả thực tế. Đối với ngân sách và đầu tư công, thành phố cần phân bổ vốn đúng trọng tâm, ưu tiên các công trình cấp thiết, có tính kết nối và sức lan tỏa, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời kiến nghị xử lý những nội dung chậm tiến độ hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong hai tháng còn lại của năm 2026, TP.HCM còn nhiều nhiệm vụ cần tập trung, nhất là hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc nâng cao trách nhiệm thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng cường giám sát được xác định là những yêu cầu quan trọng để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả.