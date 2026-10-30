Lãnh đạo TP.HCM thăm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Cùng tham dự có ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; Thiếu tướng, Tiến sĩ - Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

Đón tiếp có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng quý vị Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN và Tăng, Ni, đồng bào Phật tử trong việc đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM ổn định, phát triển và nghĩa tình.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thân mật tiếp đoàn lãnh đạo TP.HCM - Ảnh: Thế Lân

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 tại TP.HCM, Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc kính chúc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng pháp thể khinh an, lãnh đạo Giáo hội tổ chức các sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp theo định hướng "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Với phương châm hoạt động và sự lãnh đạo của Đức Pháp chủ, ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng GHPGVN sẽ phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của TP.HCM trong thời gian tới.

Đáp từ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cá nhân ngài cũng như GHPGVN.

Ngài cũng cảm ơn những giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố dành cho Giáo hội trong nhiều hoạt động Phật sự, sắp tới là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, diễn ra ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào thượng tuần tháng 11-2026.