Lãnh đạo TP HCM chỉ đạo khẩn ứng phó mưa gió cực đoan

Ngày 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ (Đài khí tượng) dự báo, trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía Nam. Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hoạt động mạnh, sau nâng trục lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, ngày 6-7/10 hoạt động mạnh dần lên.

Giai đoạn đầu tháng 10/2026, thời tiết khu vực TP HCM liên tục xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở ven sông; nguy cơ gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ cũng gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị.

Đặc biệt, đỉnh triều cao nhất năm 2026 trên địa bàn TP dự kiến xuất hiện từ ngày 27/10 đến ngày 29/10. Mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An ước đạt từ 1,70m đến 1,75m, vượt mức báo động III từ 0,10m đến 0,15m; tại trạm Thủ Dầu Một dự báo lên tới 1,82m đến 1,87m, vượt báo động III từ 0,22m đến 0,27m.

Nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND TP HCM ra thông báo khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, triều cường và thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, lãnh đạo TP HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24h, kể cả ngày nghỉ lễ và cuối tuần để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm kịp thời ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa.

Các lực lượng khẩn trương rà soát ngay các khu vực xung yếu, khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước, đồng thời sẵn sàng lực lượng “4 tại chỗ” để chủ động sơ tán người dân tại các vùng ngập sâu và khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định.

UBND TP HCM đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, lắp đặt biển cảnh báo và kiên quyết không để người dân cùng phương tiện đi qua các đoạn đường ngập sâu hoặc sạt lở mất an toàn, ứng trực điều tiết giao thông, bố trí máy bơm di động kịp thời giải tỏa các điểm ngập úng đô thị.

Các đơn vị chức năng chặt tỉa cây xanh phòng ngừa sự cố gãy đổ mùa mưa bão. (Ảnh: Trường Giang)

Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, chặt tỉa cây xanh phòng ngừa sự cố gãy đổ, đồng thời phối hợp vận hành tối đa công suất các cửa xả, trạm bơm và cống kiểm soát triều. Các ngành văn hóa, thể thao, du lịch tiến hành kiểm tra, gia cố pa nô, bảng quảng cáo kích thước lớn để an toàn tuyệt đối cho người dân.

Lãnh đạo TP HCM đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn TP rà soát, chủ động vận hành điều tiết nhằm chủ động đón lũ, giữ an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ và có nguy cơ xảy ra sự cố.

Đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời gian được phép tích nước, các đơn vị quản lý cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với thông tin dự báo mưa, nhằm tích được lượng nước cao nhất, chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô năm 2027. Việc tích nước phải trên cơ sở an toàn tuyệt đối công trình và không gây xả lũ bất thường.